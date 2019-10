VIDEO: Čechova vítězná hokejová premiéra. Vychytal rozhodující nájezd, zaujal svoji maskou

Na jedné straně znak Chelsea, na druhé Arsenalu, vepředu portrét Dominika Haška. Dva londýnské fotbalové velkokluby, v nichž si legendární gólman zachytal v Premier League, jsou společně s hokejovou legendou hlavním motivem Čechovy nové hokejové masky. Tu pro něj připravil sám David Gunnarsson, věhlasný tvůrce, jehož práce zdobí helmu každého uznávaného brankáře v NHL.

V ní si Čech s největší pravděpodobností nezachytá, nicméně i ve čtvrté anglické lize způsobil jeho debut obrovský poprask. Stejně jako idol Hašek nastoupil Čech v dresu s číslem 39 a v utkání se Swindonem rozhodně nefiguroval jen coby atrakce utkání, které by jinak zůstalo stran mediálního zájmu.

 @PetrCech makes his ice hockey debut in goal for @gford_phoenix ! ⚽⛸️ pic.twitter.com/h688bli4tr

Guildfordu pomohl za vyrovnaného stavu 2:2 dotáhnout střetnutí až do samostatných nájezdů, v nichž vychytal rozhodující pokus a byl vyhlášen hráčem utkání. Takové ocenění se sice nabízelo nehledě na výsledek, poslední podpis pod výhrou ale udělala právě bývalá brankářská jednička české fotbalové reprezentace.



Není přesně jasné, jak často bude Čech hájit branku hokejistů Guildfordu, neboť má pracovní povinnosti coby poradce fotbalové Chelsea. „Chci ale nastoupit do tolika zápasů, kolik mi to čas dovolí,“ slíbil fandům během týdne, kdy oznámil nečekanou dohodu s hokejovým klubem.

Penalty shots. Sudden death. Wildcats must beat Cech to avoid defeat. Can you guess what happens next? #cfc pic.twitter.com/4Et0IrXNC0