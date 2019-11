VIDEO: Hertl a Chytil dali v NHL dva góly, Palát se zaskvěl krásným sólem

New York Útočník Tomáš Hertl skóroval v NHL v pátém utkání za sebou, když dvěma góly pomohl San Jose k výhře 5:3 na ledě Anaheimu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Střeleckou formu potvrdil i Filip Chytil, který ale dvěma zásahy ve třetí třetině jen zmírnil debakl New Yorku Rangers 3:9 na ledě Tampy Bay. Výhru domácích podpořil jedním gólem Ondřej Palát.

Hertl, který si v posledních pěti zápasech připsal šest gólů a tři přihrávky, vyrovnal na 1:1 a 2:2. Odchovanec pražské Slavie se poprvé prosadil v osmé minutě z dorážky a v závěru druhé třetiny se trefil z pravé kruhu přesně do vzdálenějšího růžku. San Jose otočilo dvěma góly ve 49. a 51. minutě. Anaheim ještě zápas zdramatizoval, když střelu Maxe Jonese srazil do vlastní sítě Radim Šimek. Výhru v závěru pojistil Logan Couture.



Hertl se na ledě neradoval se svými spoluhráči z výhry, protože v průběhu třetí třetiny odstoupil po střetu se Samem Steelem. Trenér San Jose Peter DeBoer neměl zprávy o zdravotním stavu českého útočníka, který po zápase nebyl k dispozici novinářům, aby upřesnil, co mu je. Až Couture situaci objasnil. „Kdykoli se vám něco stane s kolenem, není to dobré. Ale mluvil jsem s ním a říkal, že to bude dobré. To je pozitivní,“ řekl.

Palát se zaskvěl krásným sólem, když převzal ve vlastním pásmu puk a namířil si to k brance. Český útočník se při průniku drze protáhl mezi dvěma bránicími hráči a střelou z levého kruhu zvýšil už v sedmé minutě na 4:0. Po snížení Rangers nastřílela Tampa Bay další čtyři branky ve druhé třetině.



Až za stavu 1:8 se poprvé prosadil Chytil, který snížil v oslabení po přihrávce Libora Hájka střelou švihem z mezikruží. Poté domácí využili pátou přesilovou hru v zápase a v 56. minutě stanovil konečné skóre Chytil. Český útočník přihrál v přečíslení dva na jednoho Pavlu Bučněvičovi, jehož střelu dorazil do zcela prázdné branky. Kroměřížský rodák vstřelil od povolání do hlavního týmu Rangers šest branek v osmi zápasech.

Tampa Bay vyrovnala klubový rekord v počtu vstřelených gólů i využitých přesilových her. „Nechtěli jsme pouštět nohu z plynu. Většinu zápasu jsme výborně útočili,“ řekl kapitán Steven Stamkos. „Jsou to unikátní zápasy. Nikdo není v lize o tolik lepší, aby vyhrával 9:3. Jednou dvakrát za sezonu se to ale takhle sejde,“ uvedl kouč Tampy Bay Jon Cooper. Hlavním strůjcem úspěchu byl Nikita Kučerov (1+3).

Martin Nečas připravil vítězný gól Caroliny, která uspěla v Buffalu 5:4 v prodloužení. Český útočník projel celým kluzištěm a dostal se za obranu domácích, ale nestihl už zakončit, a tak zvolil zpětnou přihrávku na Dougieho Hamiltona, který střelou bez přípravy rozhodl v čase 62:28. Carolina měla blíže k výhře u v základní hrací době, kdy ztratila vedení 3:1 a za stavu 4:3 inkasovala 41 sekund před koncem třetí třetiny. Brankář Petr Mrázek si připsal deváté vítězství v sezoně, když zlikvidoval 29 střel.

„(Nečas) nabral dobrou rychlost a doufal jsem, že to zakončí gólem. Ztratil ale trochu kontrolu nad pukem, snažil jsem se mu proto nabídnout na přihrávku a rozhodl jsem se vypálit,“ uvedl Hamilton, který je s devíti góly nejlepším střelcem mezi obránci. „Je moc šikovný. Dokáže vytvořit skvělé akce,“ chválil Nečase trenér Caroliny Rod Brind’Amour.

Carolina měla blíže k výhře už v základní hrací době, kdy ztratila vedení 3:1 a za stavu 4:3 inkasovala 41 sekund před koncem třetí třetiny. Brankář Petr Mrázek zlikvidoval 29 střel a připsal si deváté vítězství v sezoně. Buffalo, v jehož sestavě scházel zraněný Vladimír Sobotka, prohrálo pošesté za sebou.

Útočník Connor McDavid si připsal v NHL poprvé v jednom utkání šest bodů, když hattrickem a třemi přihrávkami zařídil výhru Edmontonu 6:2 nad Coloradem. U pěti gólů asistoval Leon Draisaitl, který vede produktivitu soutěže se 41 body (15+26) před McDavidem (14+23) a Davidem Pastrňákem (16+15).

McDavid měl už po úvodní třetině na kontě čtyři body (2+2) a hattrick zkompletoval ve 29. minutě. Kapitán Edmontonu ještě zaznamenal v závěru prostřední části přihrávku a je prvním hráčem od roku 2013, který posbíral v utkání základní části šest bodů.

„Jsou večery, kdy se daří a kdy to tolik nejde. Tentokrát jsem se cítil dobře, pomohlo mi, že jsme se brzy prosadili,“ řekl McDavid. Rekord drží Darryl Sittler, který si v roce 1976 připsal deset bodů (6+4). Brankář Colorada Adam Werner, který minule nahradil po 31 sekundách hry zraněného Pavla Francouze a blýskl se 40 zásahy při výhře 4:0 nad Winnipegem, byl po pěti gólech střídán.

Roman Polák, který utrpěl v úvodním utkání sezony po nárazu do mantinelu menší zlomeninu hrudní kosti, se po měsíci a půl vrátil do sestavy Dallasu. Český obránce vynikal ve Vancouveru obětavou hrou a šesti zblokovanými střelami pomohl k výhře 4:2. Jednou přihrávkou přispěl k vítězství Radek Faksa.

Naopak v zadních řadách Detroitu, který prohrál v Los Angeles 2:3 v prodloužení, scházel Filip Hronek. Zdravotní stav českého obránce, jenž v minulém utkání skóroval, by ale neměl být vážný. Podle kouče Jeffa Blashilla neutrpěl Hronek zlomeninu, pouze má určitou část těla naraženou.