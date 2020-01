VIDEO: Hertl bavil v masce Biebera, Pastrňák v nové disciplíně. Utkání hvězd NHL si užili

St. Louis Kanadský obránce Shea Weber z Montrealu vyhrál v dovednostních soutěžích před Utkáním hvězd NHL v St. Louis počtvrté v kariéře soutěž o nejtvrdší střelu. Kraloval s pokusem vyslaným rychlostí 171,4 kilometru za hodinu. Čtvrtý triumf v řadě v souboji o nejrychlejšího bruslaře unikl Connoru McDavidovi z Edmontonu, který skončil druhý za Mathewem Barzalem z New York Islanders.

Čtyřiatřicetiletý Weber navázal na prvenství z let 2015, 2016 a 2017 a porazil loňského vítěze Johna Carlsona z Washingtonu, který vystřelil rychlostí 168,2 km/h. Svůj pokus předvedl před soutěžícími také šestapadesátiletý sedminásobný vítěz soutěže Al MacInnis. Legenda St. Louis předvedla s dřevěnou hokejkou výkon 161,6 km/h.



Po rekordních třech triumfech v bruslařském klání se musel McDavid spokojit s druhým místem za Barzalem. Nový vítěz objel kolo za 13,175 sekundy. McDavida, který dosud kraloval při své účasti pokaždé, nechal za sebou o 0,040 vteřiny.

Soutěž v přesnosti střelby ovládl americký obránce Jaccob Slavin z Caroliny, který sestřelil pět virtuálních terčů v brance za 9,505 sekundy. Předčil německého útočníka Leona Draisaitla z Edmontonu, jenž to stihl za 10,257 sekundy.

Český zástupce Tomáš Hertl ze San Jose skončil až sedmý s časem 17,161 sekundy, přestože trefil čtyři terče z prvních čtyř pokusů, ale ten poslední v levém horním rohu se mu dlouho nedařilo zacílit.

„První čtyři pokusy jsem trefil hned napoprvé, pak nevím, co se stalo. Protože jsem na Utkání hvězd poprvé, tak jsem si to užil. Ale jasně - pokud by se mi vedlo líp, užil bych si to ještě víc. I tak je to celkově super. V kabině sedíte s největšími rivaly. Kluci z Vegas Golden Knights jsou obvykle ti největší soupeři, teď se krásně pobavíme,“ řekl Hertl pro server nhl.com/cs.

Loňský vítěz Pastrňák se soutěže nezúčastnil. Nejlepší střelec NHL Pastrňák se představil v nové disciplíně, v které aktéři trefovali z tribuny terče na ledě s různým bodovým ziskem. Kanonýr Bostonu obsadil deváté místo s 10 body. Vyhrál Patrick Kane z Chicaga, který nejdříve nasbíral 22 bodů stejně jako Mitchell Marner z Toronta, ale v dodatečném rozstřelu přidal dva, zatímco Marner žádný.

Souboj gólmanů patřil domácímu Jordanu Binningtonovi, který neinkasoval z deseti samostatných nájezdů za sebou. Nepřekonal jej ani Hertl, který pobavil s maskou zpěváka Justina Biebera. „Byla to ohromná legrace. Je skvělé pro hokej, když se do něj chce zapojit někdo jako Justin Bieber,“ prohlásil Hertl.

„Myslím, že se to všem líbilo. A já nyní mohu říkat, že jsem byl několik vteřin Justinem Bieberem. Nebyl to tedy můj nápad, tu masku jsem dostal od pořadatelů před nájezdem. Proč zrovna já? Asi mě slyšeli ve sprše, když jsem si zpíval,“ podotkl Hertl.

„Chtěl jsem pobavit lidi, celé je to o zábavě. Byl to vtip, ale jak jsem lehce spadl, maska mi sklouzla přes oči, takže jsem toho moc neviděl. Byl jsem z toho trochu nervózní,“ doplnil Hertl, který krátce po rozjezdu klesl na kolena a na konci marně zkoušel slavnou kličku Petera Forsberga zakončenou jednoruč bekhendem.

David Rittich z Calgary se podělil o šesté místo, když neobdržel branku ze čtyř pokusů za sebou. „Asi jsem se mohl ukázat trochu víc, ale s tím už nic nenadělám. I tak to byl úžasný zážitek. Pro všechny - pro nás i pro fanoušky,“ prohlásil Rittich.