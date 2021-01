VIDEO: Lukašenko srdečně přivítal šéfa IIHF Fasela a vzkázal: MS v hokeji klidně uspořádáme sami

Lukašenko, jenž je kritiky nazýván „posledním evropským diktátorem“, dnes uvítal Fasela srdečně. „Když Lotyšsko pořádání turnaje odřekne, tak zorganizujeme celý šampionát v Bělorusku a bude to nejlepší mistrovství světa v historii,“ řekl dnes mimo jiné Lukašenko.

Terrible optics as International Ice Hockey Federation president Rene Fasel embraces Aleksandr Lukashenko at a meeting in Minsk to discuss hosting the world championship in Belarus. That’s after months of brutal tactics against protesters & tens of thousands arrested & tortured pic.twitter.com/Gx3xe2b9aF