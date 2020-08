VIDEO: McDavid hattrickem zničil Chicago, Kubalík bodově mlčel. Ukázal nám cestu, těšilo kouče Edmontonu

Edmonton Tahle série rozšířeného play off NHL zatím nevypadá pro brankáře moc vlídně. Po prvním zápase, kdy Chicago vyhrálo nad Edmontonem 6:4 a český útočník Dominik Kubalík triumfoval pěti body, přišel další výživný duel. Tentokrát s opačným výsledkem, neboť za Oilers řádil hokejista Connor McDavid. Hattrickem zařídil vítězství nad Blackhawks 6:3.

Za pět let v Edmontonu zažívá McDavid teprve druhé play off, i proto vstřelil v noci na úterý tři branky ve vyřazovací části sezony vůbec poprvé. A protože mu na všechny trefy přihrál parťák Ryan Nugent-Hopkins, společně také přeskočili v tabulce bodů Kubalíka. Oba mají po dvou duelech šest zápisů, český reprezentant pět.

A co předně: Oilers vyrovnali sérii (na tři vítězství) s Blackhawks na 1:1.

„Po prvním mači jsme se cítili trapně. Tentokrát jsme museli hrát lépe,“ říká edmontonský útočník Tyler Ennis.

„Přesně tak, to jsme nebyli my. Hodili jsme to za hlavu a do odvety nastoupili s čistou myslí, vůbec jsme nepochybovali. A takhle to bude i nadále,“ upozorňuje spoluhráč James Neal.

Kanadskému týmu kromě jiného pomohla výměna brankářů, Mikea Smithe nahradil Mikko Koskinen.



A taky McDavid, svými kousky zase vskutku udivil. Trefil se hned během prvního střídání, po 19 sekundách k němu doputoval nahozený puk, nijak si ho nezpracovával a jen ho poslal do protipohybu gólmana Coreyho Crawforda.

V páté minutě uzmul puk ve středovém kruhu, rychlýma nohama ztrapnil beka Olliho Määtu a pálil bekhendem z těžkého úhlu, 2:0.

„Nikdy neplánujete dát gól takhle brzo, ale chtěli jsme, aby se nám úvod povedl. To jsme zvládli. Vím, že to zní jako příšerné klišé, ale dřeli jsme a hráli jednoduše. To nám v prvním zápase chybělo,“ těší McDavida.

„Na tým to zapůsobilo. Hráči si uvědomili, že tu jsme, abychom hráli a celý zápas to tak vypadalo. Connor všem ukázal cestu,“ chválí svůj tým trenér Dave Tippett.

Hattrick McDavid završil a utkání rozhodl ke konci druhé třetiny, za pomoci dvou tečí a notné dávky štěstí prošel puk skrz betony brankáře. V tu chvíli ukazovalo tabule stav 4:3 pro Edmonton. Ve třetí třetině přidali Oilers další dva góly.

„Člověk ví, že se No. 97 (McDavid) dostane do šancí. Vaší prací je eliminovat to na minimum, jenže když se rozjede jako proti Ollimu, těžko ho zastavíte...“ ví chicagský bek Slater Koekkoek



Třetí utkání mají oba týmy na programu ve čtvrtek od 4:30 ráno středoevropského času.

Sestřih hattricku Connora McDavida: