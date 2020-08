VIDEO: Hokejisté Washingtonu podlehli po nájezdech Tampě, Kubalík se tentokrát neprosadil

Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu: Východní konference (Toronto): Kvalifikace play off - 2. zápas: Pittsburgh - Montreal 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Branky: 5. Crosby, 55. Zucker, 60. Guentzel - 58. Kotkaniemi. Střely na branku: 38:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sheary (Pittsburgh), 2. Price (Montreal), 3. M. Murray (Pittsburgh). Stav série: 1:1. O nasazení do play off: Tampa Bay - Washington 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0) Branky: 13. a rozhodující sam. nájezd Kučerov, 28. Stephens - 38. Pánik (Gudas), 40. Kuzněcov. Střely na branku: 33:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Orlov (Washington), 3. McDonagh (Tampa Bay). Západní konference (Edmonton): Kvalifikace play off - 2. zápas: Edmonton - Chicago 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Branky: 1., 5. a 38. McDavid, 22. Ennis, 48. Neal, 49. Chiasson - 10. P. Kane, 25. Koekkoek, 36. Määttä. Střely na branku: 35:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Koekkoek (Chicago). O nasazení do play off: Vegas - Dallas 5:3 (1:0, 0:3, 4:0) Branky: 2. Stephenson, 50. Mark Stone, 52. Schmidt, 55. W. Carrier, 60. W. Karlsson - 28. Pavelski, 29. Oleksiak, 33. Perry. Střely na branku: 33:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Schmidt (oba Vegas), 3. Heiskanen (Dallas).