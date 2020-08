VIDEO: Voráček se podílel asistencí na výhře Philadelphie nad Bostonem, Pastrňák s Krejčím bez bodu

Toronto/Edmonton Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V sestavě poraženého nejlepšího týmu nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru nechyběly ofenzivní opory David Pastrňák a David Krejčí, kteří nebodovali. V Edmontonu vstoupila do kvalifikace play off NHL Arizona výhrou nad Nashvillem 4:3.

Z dalších českých zástupců zůstali mimo zápasovou soupisku i obránce Jakub Zbořil a útočník Ondřej Kaše, jenž kvůli delší karanténě přiletěl do Toronta až v pátek a v sobotu poprvé od začátku přípravného kempu trénoval s týmem. Kvalifikace play off NHL: Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 1. zápas: Nashville - Arizona 3:4 (1:3, 0:1, 2:0) Branky: 20. a 49. F. Forsberg, 41. Ellis - 8. Ekman-Larsson, 11. Dvorak, 16. Keller, 37. Grabner. Střely na branku: 43:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kuemper (oba Arizona), 3. F. Forsberg (Nashville). Východní konference (Toronto): O nasazení do play off: Boston - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Branky: 39. Wagner - 26. M. Raffl, 30. N. Thompson, 39. P. Myers (Voráček), 45. Laughton. Střely na branku: 35:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. M. Raffl, 3. Provorov (všichni Philadelphia). Do vedení se dostali v 26. minutě Flyers díky úspěšnému bekhendovému zakončení Michaela Raffla a v polovině druhé třetiny zvýšil náskok čtvrtého celku dlouhodobé části z levého kruhu Nate Thompson. V čase 38:51 snížil za držitele Prezidentovy trofeje Chris Wagner, ale už za osm vteřin Philadelphia opět vedla o dvě branky. Voráček za obrannou modrou čárou Bruins obral o puk slovenského obránce Zdena Cháru a obránce Philippe Myers z pravého kruhu nedal Halákovi šanci. Pojistku výhry Philadelphie zařídil v 45. minutě Scott Laughton, který zakončil povedenou střelou brejk a dovršil výsledek. Arizona jako jedenáctý celek Západní konference základní části udělala proti šestému Nashvillu velký krok k úspěchu ve svém prvním soutěžním utkání od 9. března mezi osmou a 16. minutou, kdy získala vedení 3:0. Skóre souboje týmů bez českého zastoupení otevřel dvakrát tečovanou střelou obránce Oliver Ekman-Larsson. Na šťastnou trefu kapitána Coyotes Christiana Dvoraka navázal v přesilové hře Clayton Keller. Nashville sice snížil tři vteřiny před koncem úvodního dějství, kdy také zužitkoval početní výhodu Filip Forsberg, ale v 37. minutě vrátil Arizoně ve vlastním oslabení tříbrankový náskok Michael Grabner. Za Predators se po 30 sekundách závěrečné třetiny trefil bek Ryan Ellis a v 49. minutě svou druhou brankou v utkání po ideální přihrávce Romana Josiho zkorigoval Forsberg stav na 3:4. Dobře rozehraný zápas ale Arizona už nepustila a začala sérii na tři vítězné duely lépe.