VIDEO: Nejproduktivnější Čech v NHL? Velká jména předběhl trápící se Kubalík

Když začal loni zářit i v NHL navzdory tomu, že mu mnozí předvídali, že v ní neuspěje, Martin Straka prohlásil: „Vždycky to byl zabiják jako Péťa Sýkora. Nechci ho srovnávat s Ovečkinem, ale góly jsou jeho.“

Řeč je o hokejovém útočníkovi Dominiku Kubalíkovi, který letos prožíval pomalejší a trochu skromnější vstup do sezony - v předchozích 12 utkáních skóroval jedinkrát, přesto se už pomalinku drápe vzhůru a aktuálně je z něj nejproduktivnější Čech v NHL.

A to už něco znamená, byť hvězdný David Pastrňák má odehráno o deset duelů méně.

Kubalík je totiž i před zbylou konkurencí, která má čistě podle jmen úplně jiný zvuk. Za explzeňským snajperem je Ondřej Palát, Jakub Voráček, Tomáš Hertl, David Krejčí nebo Jakub Vrána.

V minulé - své premiérové - sezoně za mořem nasázel Kubalík rovnou třicítku branek. Nebýt covidové pandemie, číslo po základní části mohlo být ještě výš, což naznačil i v letním play off, kde skóroval v devíti duelech čtyřikrát.

České pořadí 1. Dominik Kubalík 14 bodů (5+9)

2. Ondřej Palát 12 bodů (6+6)

3. Jakub Voráček 12 bodů (3+9)

4. Tomáš Hertl 10 bodů (6+4)

5. David Krejčí 10 bodů (0+10)

6. David Pastrňák 10 bodů (5+5)

7. Filip Hronek 9 bodů (0+9)

8. Jakub Vrána 9 bodů (4+5)

9. Martin Nečas 7 bodů (1+6)

10. Pavel Zacha 4 body (2+2)

Letos se však gólostroj trochu zabrzdil a před nočním zápasem proti Detroitu měl pětadvacetiletý forvard na kontě pouhé tři trefy. Ale právě v Detroitu přidal další dvě včetně té vítězné v prodloužení a zaslouženě byl vyhlášený první hvězdou utkání.

„Nechcete na to myslet, ale v hlavě to přece jen máte. Jsem fakt šťastný, že jsme vyhráli díky mým gólům,“ vykládal hráč s instinktem zabijáka, jehož důkazem byla rozhodující branka po přečíslení dvou na jednoho - to dokázal chtěně trefit prostor mezi gólmanovými betony.

„Zkouším to při tréninku, vždycky hledám příležitosti, kdy bych se tam mohl trefit. Konečně se mi to povedlo přenést do zápasu,“ vykládal po výhře 3:2.



Že by to byla ta chvíle, která má vrátí gólový apetit, jenž předváděl v extralize, ve Švýcarsku i v loňské sezoně v NHL?

Psychika bývá důležitým faktorem, protože jinak to v sobě Kubalík má. „Zakončuje, nenahrává. Když to dostane, okamžitě pálí. Má švih, lítá mu to od hokejky a vžycky se pohybuje tam, kde góly padají. Málokdo je tak pohotový,“ chválil ho Straka.



Chicago i díky tomu může doufat, že bude zvládat zápasy, v nichž nepředvedlo přesvědčivý výkon. Tak to totiž vypadalo v Detroitu. Blackhawks díky tomu vyhráli popáté z posledních šesti duelů. „Nehráli jsme dobře, ale máme body. Tak to někdy chodí. Výsledek je nejdůležitější,“ oddechl si Kubalík.