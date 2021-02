VIDEO: Skvělý Zacha třemi body dovedl New Jersey k výhře, Rittich střídal

New York Útočník Pavel Zacha pomohl hokejistům New Jersey třemi body k vítězství v Buffalu 4:3 v prodloužení a prosadil se v osmém duelu NHL v řadě. Brněnský rodák, jehož gól v 62. minutě zápas ukončil, je s 12 body čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Bod za asistenci si připsali také Filip Zadina, Jakub Zbořil a Radek Faksa. David Rittich vydržel v brance Calgary pouze do 32. minuty, kdy za stavu 4:1 pro Ottawu střídal.

New Jersey uspělo v duelu nejhorších celků Východní divize a ukončilo třízápasové čekání na výhru. Hlavní podíl na vítězství Devils měl Zacha, který si v základní hrací době připsal dvě asistence a v prodloužení rozhodl o druhém bodu pro hosty.

První nahrávku zaznamenal Zacha u vyrovnávací branky na 1:1 v 25. minutě, kdy našel rozjetého Jespera Bratta. Podruhé se Zacha zapsal do statistik 13 minut před koncem třetí části. Třiadvacetiletý český útočník udržel puk v útočném pásmu, ustál několik soubojů a před brankou našel Nica Hischiera, který poslal Devils do vedení. Buffalo však v 56. minutě z přesilovky vyrovnalo. Rozhodující branku vstřelil Zacha v čase 61:17, když využil povedeného tandemu s Brattem a střelou na vyrážečku překonal brankáře Cartera Huttona. Gólman Rittich v Ottawě nenavázal na povedená vystoupení proti Torontu a už v 32. minutě přenechal své místo mezi tyčemi debutantovi Arťomu Zagidullinovi. Hráči Flames podlehli nejhoršímu týmu Severní divize vysoko 1:6. Výsledky NHL: NY Islanders - Boston 7:2, Washington - Pittsburgh 5:2, Tampa Bay - Carolina 3:1, Florida - Dallas 3:2, Buffalo - New Jersey 3:4 v prodl., Ottawa - Calgary 6:1, Detroit - Nashville 5:2, Winnipeg - Montreal 6:3, Columbus - Chicago 0:2, zápas Vancouver - Edmonton 0:3. Utkání San Jose - Vegas bylo odloženo.