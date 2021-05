VIDEO: Voráček režíroval kanonádu Philadelphie, Nečas pomohl brankou k výhře Caroliny

Výsledky NHL: Florida - Dallas 5:4 v prodl. (3:2, 1:0, 0:2 - 1:0) Branky: 2. Huberdeau, 3. N. Gusev, 15. Weegar, 21. Forsling, 63. Barkov – 13. Pavelski, 18. Hintz, 44. Kiviranta, 45. Seguin. Střely na branku: 43:29. Diváci: 4702 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Tippett (oba Florida), 3. Seguin (Dallas). Buffalo - NY Islanders 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Branky: 56. a 60. S. Reinhart, 35. Tage Thompson, 52. Asplund – 10. Pelech, 31. Wahlstrom. Střely na branku: 40:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Houser, 2. Tage Thompson, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo). New Jersey - Boston 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Branky: 30. N. Ritchie (J. Zbořil), 38. Bergeron, 58. Grzelcyk. Střely na branku: 20:42. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron (Boston), 2. Wedgewood (New Jersey), 3. T. Rask (Boston). NY Rangers - Washington 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) Branky: 18. a 23. Zibanejad, 25. Kakko – 15. Dowd, 16. Sheary, 39. Hathaway, 45. Sprong, 52. Bäckström, 59. T. Wilson. Střely na branku: 26:40. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Sprong, 2. Dowd, 3. M. Raffl (všichni Washington). Philadelphia - Pittsburgh 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) Branky: 16. a 58. Giroux, 6. K. Hayes (Voráček), 15. Gostisbehere, 28. Allison, 52. Farabee (Voráček), 59. Hägg (Voráček) – 43. Crosby, 49. Zucker. Střely na branku: 45:37. Diváci: 2542 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Giroux, 3. Gostisbehere (všichni Philadelphia). Carolina - Chicago 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Branky: 25., 30. a 59. Aho, 7. D. Hamilton, 14. Nečas – 39. Mitchell (D. Kubalík), 55. DeBrincat (D. Kubalík). Střely na branku: 38:17. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. D. Hamilton, 3. Trocheck (všichni Carolina). Montreal - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) Branky: 22. Toffoli, 60. Danault, 65. Caufield – 5. Rielly, 38. Matthews. Střely na branku: 23:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Nick Suzuki (oba Montreal), 3. Matthews (Toronto). Ottawa - Winnipeg 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Branky: 12. Co. Brown, 59. N. Zajcev – 50. Morrissey. Střely na branku: 18:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Co. Brown (oba Ottawa), 3. Morrissey (Winnipeg). St. Louis - Anaheim 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky: 26. B. Schenn, 43. Bortuzzo, 60. R. O'Reilly – 27. Getzlaf. Střely na branku: 32:20. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Thomas, 3. Bortuzzo (všichni St. Louis). Columbus - Nashville 3:4 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 0:1) Branky: 42., 48. a 56. Bemström – 40. a 64. Josi, 30. F. Forsberg, 32. Johansen. Střely na branku: 32:38. Diváci: 4210 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bemström (Columbus), 2. Josi, 3. F. Forsberg (oba Nashville). Minnesota - Vegas 6:5 (2:3, 1:2, 3:0) Branky: 8. a 29. Bonino, 4. J. Eriksson Ek, 51. Fiala, 59. Kaprizov, 59. Brodin – 5. Theodore, 7. Martinez, 13. Tuch, 27. Mark Stone, 37. Marchessault. Střely na branku: 32:32. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Brodin, 2. Kaprizov, 3. Bonino (všichni Minnesota). Arizona - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Branky: 18. Dvorak, 21. Chychrun – 18. T. Moore, 28. Kopitar, 34. Iafallo. Střely na branku: 34:25. Diváci: 4 983 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Chychrun (Arizona), 3. Iafallo (Los Angeles). Vancouver - Edmonton 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Branky: 14. Schmidt, 38. J. T. Miller, 57. Boeser – 37. a 59. McDavid, 4. Puljujärvi, 21. Barrie, 40. Kahun. Střely na branku: 23:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. J. T. Miller (Vancouver), 3. Barrie (Edmonton). San Jose - Colorado 4:5 v prodl. (1:1, 2:0, 1:3 - 0:1) Branky: 4. a 28. E. Kane (na druhou Hertl), 22. Hertl, 44. Meier – 6. Rantanen, 42. Ničuškin, 49. Landeskog, 57. Kadri, 61. Burakovsky. Střely na branku: 27:31. Diváci: 1071 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky (Colorado), 2. E. Kane, 3. Barabanov (oba San Jose).