Vítkovice sestřelily Litvínov šesti zásahy, Liberec doma podlehl Pardubicím

Ostrava/Liberec Hokejisté Vítkovic utnuli v utkání 27. kola šňůru sedmi porážek vysokým vítězstvím 6:2 nad Litvínovem. Domácí si pomohli třemi góly v přesilovkách, branku a dvě asistence zaznamenal Alexandre Mallet. První výhru tak ve funkci mohl oslavit staronový vítkovický trenér Miloš Holaň, který s týmem předešlá dvě utkání prohrál. Severočeši padli po třech vítězstvích za sebou.

27. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) Branky a nahrávky: 5. Dočekal (Mallet, Werbik), 16. M. Kalus (J. Mikyska), 22. Dej (Marosz, Kubeš), 26. Lakatoš (Marosz), 34. Werbik (Mallet), 39. Mallet (J. Mikyska, M. Kalus) - 11. Irving (V. Hübl, Pospíšil), 22. Pospíšil (Válek, Ščotka). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Bez diváků. Sestavy: Vítkovice: Miroslav Svoboda - P. Trška, L. Kovář, Kubeš, Štencel, R. Černý, Koch, Gewiese - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - M. Kalus, Marosz, Dej - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Lednický. Trenér: Holaň. Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, od 41. Štich - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Jícha, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Domácí, kteří do defenzívy povolali ze Šumperka Petra Gewieseho, se mohli uklidnit vcelku rychlým gólem. Už po necelých pěti minutách se blýskla pohlednou akcí třetí řada a Dočekalovi stačilo proti Malletově pobídce jen správně přiložit hůl k ledu, aby puk umístil do prázdné branky. Vítkovičtí zůstali při chuti, ale po nevyužité přesilovce je na chvíli omráčil Irving trefou na 1:1.

Ostravané si vedení vzali zpátky v začínající 16. minutě. Kalus nedlouho poté, co při hře pět na pět pálil do tyče, podruhé - podobně jako Dočekal - lehce zblízka poslal do branky Mikyskovu přihrávku a v přesilovce vstřelil svůj druhý gól v třetím utkání po příchodu do Ostravy.

Ve druhé části domácí podnikli frontální útok na tři body. Dej hned po 78 sekundách přelstil Godlu bekhendem, přesto Pospíšil ještě rychle odpověděl a za 42 vteřin znovu snížil na 2:3.

Silnou disciplínou domácích však dneska byly přesilovky. Nejlepší vítkovický kanonýr Lakatoš podtrhl svou pozvánku do národního týmu zásahem do odkryté branky při hře pět na čtyři. V 34. minutě pak Mallet obral na modré čáře litvínovského beka a v přečíslení poslal další přihrávku jako na zlatém podnosu tentokrát na Werbika, jenž znovu pohodlně zavěsil.

Svoboda pak ostravské barvy podržel při sólu Hübla a naopak ještě v závěru druhé části využil třetí vítkovickou přesilovku Mallet, který se po dvou finálních asistencích sám trefil příklepem.

Vítkovičtí v závěru kontrolovali výsledek a utkání bez většího vzruchu další změnu skóre nepřineslo. Nepovedlo se to ani Heltovi, který dvě minuty před koncem prohospodařil i trestné střílení.

Pardubice vyloupily Liberec

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 43. P. Jelínek (Šmíd, Kváča) - 36. Camara (Paulovič, R. Kousal), 53. Svačina (J. Mikuš). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků. Sestavy: Liberec: Kváča - Knot, Šmíd, T. Havlín, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, Filippi, Birner - R. Pavlík, Bulíř, A. Musil - J. Vlach, P. Jelínek, T. Rachůnek - Pekař, Hrabík, Průžek. Trenér: P. Augusta. Pardubice: Vladař - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála - Mandát, Poulíček, Svačina - Paulovič, R. Kousal, Camara - Blümel, Anděl, Kusý - Matýs, Claireaux, O. Machala. Trenér: R. Král.

Aktivněji vstoupili do utkání hosté a v první šanci se objevil Ďaloga, gólman Kváča byl ale na místě. Hned poté dostal Liberec možnost první přesilové hry, sehrál ji však špatně a Vladařovu branku prakticky neohrozil. Zahrozili tak znovu Pardubičtí, další Ďalogův pokus ale vyrazil Kváča betonem. Liberecký brankář si poradil také s velkou šancí Mandáta, kterého dobře uvolnil Kousal. V závěru první části hráli Bílí Tygři dvě početní výhody v rychlém sledu za sebou, s nebezpečnými střelami Vlacha a Lence si poradil Vladař.

Ihned po přestávce protáhnul Vladaře ostrou ranou Filippi. V následné přesilovce si na pardubického brankáře nepřišel ani nadvakrát Birner. Na opačné straně zase zahrozil Paulovič, Kváča jeho střelu ukryl v lapačce. V polovině utkání si první početní výhodu zahrálo také Dynamo, Severočeši se ale v pohodě ubránili.

Poté měl po krásné kombinaci s Pekařem na hokejce vedoucí gól Průžek, nedokázal však kotouč usměrnit do poloodkryté branky. Platilo tak otřepané pravidlo „nedáš, dostaneš“. Ve 36. minutě po rychlém protiútoku a skvělé přihrávce Pauloviče otevřel skóre utkání Camara. Liberečtí se snažili o bleskovou odpověď a obrovskou šanci měl Musil, nedokázal však překonat ležícího Vladaře.

Na začátku třetího dějství už se ale domácí kýženého vyrovnání dočkali. Výstavní ranou do horního rohu vyrovnal kapitán Jelínek. Liberecké vyrovnávací branka povzbudila a najednou jich byl plný led. Do další šance se dral Jelínek, Vladař mu puk v poslední chvíli vypíchnul. Dobrou příležitost měl také Birner, z mezikruží těsně minul. Z rychlého přečíslení tak opět udeřili Východočeši.

Svačina v situaci dva na jednoho hledal najíždějící spoluhráče, po obranném zákroku Šmída se mu ale kotouč odrazil zpět na hokejku a pardubický útočník už neměl problém doklepnout puk do sítě - 1:2. Bílí Tygři se museli tlačit za vyrovnáním, Dynamo ale pozorně bránilo. Závěrečný pokus o tlak zmařilo domácím špatné střídání a hosté už svou výhru uhájili.

Ostatní výsledky 27.kola:



HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)



Branky a nahrávky: 9. Kodýtek (Vráblík, P. Straka), 34. Čerešňák (Kracík, Gulaš) - 4. R. Horák (Sobotka, Řepík), 13. Říčka (Rousek, Košťálek), 32. Rousek (Polášek, Tomášek), 42. Buchtele (Tomášek), 53. Řepík (Sobotka, Polášek), 58. Pech (Zikmund). Rozhodčí: Šír, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Černoch (Pulpán) - 31. Šidlík (Alderson), rozhodující sam. nájezd Flynn. Rozhodčí: Lacina, Veselý - Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Bez diváků.

Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 3:5 (0:4, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. M. Forman, 37. Jonák, 44. Z. Doležal - 1. Šalda (Smoleňák, J. Sklenář), 4. Smoleňák (Koukal, Hronek), 8. Smoleňák (Orsava, Šalda), 10. Perret (Kevin Klíma, Hronek), 60. Lev. Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Bez diváků.

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Okál (Vopelka, Ferenc) - 25. J. Káňa II (Nahodil, Valský), 26. Bambula (J. Knotek, Ondrušek), 46. J. Knotek (J. Káňa II, Ondrušek), 49. J. Káňa II (Kolouch, Valenta). Rozhodčí: Hodek, Pilný - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Bez diváků.