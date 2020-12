Plzeň prohrála ve Zlíně, Sparta porazila Motor. Liberec rozstřílel Vary, Třinec zase Vítkovice

Praha Pět zápasů 11. kola a dvě dohrávky měla dnes na programu hokejová extraliga. Na východě se dnes hrají hned dvě derby. Souboj Olomouce a Komety o Moravu vyznívá lépe pro Brno. Neporažený Třinec hraje proti Vítkovicím výborný hokej, prosadila se různá pětice střelců. Doma řádí také liberecký útok, dvakrát se do sítě Karlových Varů trefují Petr Jelínek a Adam Musil.

Plzeň po třetí porážce v řadě ztrácí pohodu, neprosazuje se výrazně ani nejproduktivnější hráč posledních ligových ročníků Milan Gulaš. Chybí i zraněný Tomáš Mertl. Když to vše sečteme, znamená to pád ze druhé příčky extraligy.

Tam se po vítězství nad Budějovicemi dostala Sparta, jenž díky formaci Sobotka - Horák - Řepík znovu nachází ztracenou herní tvář, navíc jim souhra tří zkušených hokejistů v útoku přináší skvělé výsledky.

Osvědčená spolupráce funguje i v Třinci, kde si musejí po zbytek sezony poradit i bez Filipa Zadiny. Mladého forvarda si stáhl Detroit před začátkem NHL. Přesto dnes Slezané i bez něj dominují, jsou stále neporažení a začínají nahánět rekordy.

Výkon večer ale patří úplně někomu jinému. Liberecký útočník Adam Musil řídil vítězství svého týmu v Karlových Varech čtyřmi body, v zápase nastřílel hatrick.

Sparta - České Budějovice 2:1

Sparťané od druhé třetiny kontrolovali průběh zápasu, dostali se do dvoubrankového vedení. Jenže Jihočeši posílení o kmenového hráče pražského týmu Miroslava Formana se nevzdali a ještě zápas zdramatizovali. Na začátku akce vedoucí k jejich jediné brance v utkání stál právě Forman.

Za domácí se dnes jedenáctou brankou sezony prosadil i Jan Buchtele, jenž rozšiřuje svou bilanci ve Spartě, nedávno totiž překonal hranici sta gólů za klub. Přesto si tradiční tým odnáší ze zápasu jednu ztrátu. V 45. minutě bylo patrné, že s gólmanem Neužilem není něco v pořádku. A tak mladík opustil zápas a přepustil brankoviště Matěji Machovskému.

HC Sparta Praha - Madeta Motor České Budějovice 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Branky a nahrávky: 28. Buchtele (Němeček, Tomášek), 31. Tomášek (Buchtele, A. Kudrna) - 42. Plášil (J. Suchánek, M. Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Sparta: Neužil (46. Machovský) - Piskáček, Němeček, M. Jandus, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

České Budějovice: J. Patera - Slováček, Vydarený, Plášil, J. Suchánek, Roth, Lytvynov - Z. Doležal, Venkrbec, M. Forman - Karabáček, Gilbert, Michnáč - D. Voženílek, Jonák, Christov - Prokeš. Trenér: Prospal.

Miroslav Forman v dresu Motoru proti svým bývalým spoluhráčům ze Sparty.

Třinec - Vítkovice 6:0

Třinec v parádním slezském derby jako obvykle v posledních ligových duelech dominoval. Vyšly mu přesilovky, v nichž střelecky zářil Erik Hrňa. Po čtvrtém gólu navíc vyhnali z branky zdeptaného brankáře Miroslava Svobodu, jenž chytil jen šest puků.



Třemi body exceloval někdejší extraligový kanonýr Martin Růžička. On a jeho spoluhráči se navíc nezadržitelně přibližují k vyrovnání historické série Vsetína v neporazitelnosti z devadesátých let.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) Branky a nahrávky: 6. M. Stránský (Gernát, M. Růžička), 10. Hrňa (M. Růžička, Gernát), 23. O. Kovařčík (Kurovský, Kundrátek), 25. M. Růžička (Kundrátek, P. Vrána), 37. Hrehorčák, 45. Hrňa. Rozhodčí: Lacina, Pešina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:7, navíc Marcinko do konce utkání - M. Kalus, Marosz oba 10 min. Využití: 4:0. Bez diváků.

Sestavy: Třinec: Kořenář - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko (od 21. M. Adámek), Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kurovský, R. Veselý, Kofroň. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Miroslav Svoboda (25. Dolejš) - R. Polák, Trška, Štencel, Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš - Werbik, J. Hruška, Schleiss - M. Kalus, Marosz, Dej - Mallet, Baláž, Dočekal - Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.

Petr Straka z Plzně svádí souboj se zlínským protihráčem

Zlín - Plzeň 2:1

Zlínu se konečně ulevilo. Po třech porážkách se chytil třemi body a tentokrát na to stačily dva góly od hráčů se zlepšenou formou. Antonín Honejsek vstřelil svůj šestý gól v sezoně, nahrál mu na něj Michal Poletín, jehož si klub v těžkých chvílích zapůjčil z první ligy.

Naopak pohoda se vytrácí z mužstva i hry Plzně. Dosud druhý tým extraligové tabulky po zaváhání v prodloužení s Olomoucí, prohře na Spartě nedokázal vyhrát už potřetí za sebou. Výrazně se neprosadil ani střelec Milan Gulaš, jemuž v první formaci schází zraněný centr Tomáš Mertl.

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Branky a nahrávky: 33. Honejsek (Poletín), 37. Vopelka (Žižka, Kubiš) - 17. Kracík (Čerešňák). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Huf - Řezníček, Ferenc, Žižka, M. Novotný, Matyáš Hamrlík, D. Nosek, Dluhoš - Köhler, Karafiát, Ondráček - Okál, Honejsek, Vopelka - Kubiš, P. Sedláček, Šlahař - Sebera, R. Pšurný, Poletín. Trenér: R. Svoboda.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Stříteský, Budík, Kvasnička, Vráblík, V. Lang - Gulaš, Suchý, Kantner - Eberle, Kracík, P. Straka - Slanina, Rob, Pour. Trenér: Čihák.

Autor prvního gólu Tomáš Rachůnek se raduje z gólu

Liberec - Karlovy Vary 7:3

Liberec vstoupil do souboje se čtvrtým týmem nejvyšší soutěže velmi razantně. Na Flekův gól odpověděl třemi trefami v řadě, dvě z nich zařídil zkušený útočník Petr Jelínek. Liberec během utkání několikrát dokázal odskočit na vícebrankový rozdíl a vždy to zařídila největší hvězda utkání Adam Musil. Mladý forvard Bílých Tygrů vstřelil hatrick a pomohl domácím už ke třetímu vítězství z posledních čtyř utkání.

Karlovým Varům dnes chyběly obě zámořské opory Jakub Lauko a David Kaše. Lauko nehrál už minulý zápas, Kaše se nyní připravuje s českou reprezentací na turnaj Channel One Cup.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 7:3 (4:2, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 4. T. Rachůnek (Rosandič, Havlín), 6. P. Jelínek (A. Musil, Havlín), 10. P. Jelínek (Pekař, J. Vlach), 17. A. Musil (Filippi, Birner), 24. D. Špaček, 50. A. Musil (Filippi, Birner), 52. A. Musil (Birner) - 4. Flek (Hladonik, Graňák), 10. T. Mikúš (Kadlec, O. Beránek), 50. Černoch. Rozhodčí: R. Šír, M. Sýkora - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:9, navíc Skuhravý (K. Vary) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Liberec: Kváča - Šmíd, Hanousek, Rosandič, Havlín, Kolmann, Derner - Birner, Filippi, A. Musil - T. Rachůnek, P. Jelínek, Pekař - J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík - D. Špaček, J. Šír, Průžek. Trenér: Augusta.

Karlovy Vary: Hamrla (10. F. Novotný) - Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Půlpán, Zábranský, D. Mykiska - Hladonik, Kverka, Flek - Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek - Koblasa, Černoch, Kohout - Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenér: Pešout.

Hráči Pardubic se radují z gólu. Uprostřed autor branky Ondřej Rohlík.

Litvínov - Pardubice 1:2N

Zápas, který patřil brankářům. Jak litvínovský Denis Godla, tak i pardubická posila z Bostonu Daniel Vladař prokazují v poslední době skvělou formu. A také fakt, že umějí chytat nájezdy. Tentokrát totiž trápili střelce až do penaltového rozstřelu.



V něm žádný domácí hráč nepřekonal Vladaře, zato pardubičtí technici Mikuš a Svačina vymetli horní rohy Godlovy branky. Pardubice od Vladařova příchodu vyhrály už pátý z osmi zápasů.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 51. M. Hanzl (Ščotka, P. Svoboda) - 14. Rohlík (Holland, Anděl), rozhodující sam. nájezd J. Mikuš. Rozhodčí: Horák, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich, Demel - Zygmunt, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Svoboda, Gerhát, Válek - Helt, Jícha, Havelka. Trenér: Országh.

Pardubice: Vladař - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála - Claireaux, Poulíček, Svačina - Paulovič, R. Kousal, Camara - Rohlík, Anděl, Kusý - T. Zeman, Matýs, O. Machala. Trenér: R. Král.

Anthony Camara z Pardubic a brankář Litvínova Denis Godla.

Hradec Králové - Mladá Boleslav

Přetahovaná od začátku do konce. Gólovou přestřelku odstartoval ve 12. minutě 12. brankou sezony Radim Zohorna, který nejspíš také co nevidět zamíří do zámoří na přípravu svého Pittsburghu. Domácí pak poslal do dvougólového vedení Stránský. Hradec však dostal do kontaktu Filip Hronek.

Flynn potom znovu vrátil hostům dvougólový náskok, který však stahoval domácí kapitán Smoleňák. Čtvrtý gól Boleslavi zařídil bývalý mistr ligy David Ciencala a na to už Hradec našel jedinou odpověď až 56. minutě gólem Jordana Perreta. Domácí nebyli horší, ale porážku si zavinila lacinými chybami.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) Branky a nahrávky: 23. Hronek (Kevin Klíma), 36. Smoleňák (Koukal, Hronek), 56. Perret (Jank, Kevin Klíma) - 12. R. Zohorna (Kotala, Allen), 22. J. Stránský, 26. Flynn (O. Najman), 47. Cienciala (Šidlík, J. Stránský). Rozhodčí: Pražák, Micka - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Hradec Králové: Mazanec (26. Š. Lukeš) - Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank - Kelly Klíma, Cingel, Orsava - Smoleňák, Zachar, J. Sklenář - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Jergl, Lev, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Allen, Šidlík, Pláněk, Moravec, Fillman, Bernad - Kotala, R. Zohorna, Luther - Alderson, Cienciala, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc - Brno

Vyrovnaný to byl snad jen v první třetině, po níž se týmy rozešly smírně. Potom k vítězství pomohl gólem Američan v dresu Komety Peter Mueller, jenž si od návratu do sestavy připsal už osmý gól. Ve třetí třetině ještě výhru Brna pojistili Filip Král a Rakušan Peter Schneider.

Kometa se díky tomu zvedla ze dna extraligy, kam klesla po několika bezkrevných výkonech i bídných výsledcích. Naopak Olomouc nenavázala na překvapivá tříbodová představení ve Zlíně a v Plzni.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 20. Škůrek (Bambula, Švrček) - 18. Horký (Vincour, Freibergs), 22. Mueller (F. Král), 45. F. Král (Kunc), 58. Schneider. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kajínek, Malý. Vyloučení: 4:6, navíc Rutar (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Olomouc: Lukáš - Škůrek, Švrček, Dujsík, Valenta, Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Kolouch, Káňa - Valský, Nahodil, Olesz - Tomeček, Kusko, Ostřížek, od 41. navíc Greš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Klimeš - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Barinka, Freibergs, Gulaši - Mueller, P. Holík, Plášek - Schneider, Klepiš, Zaťovič - Vincour, Brabenec, Horký - Šoustal, Dvořák, Kunc. Trenér: Zábranský.