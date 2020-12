V kabině se o tom mluví. Nelze si toho nevšimnout, říká brankář Furch o protestech v Bělorusku

Minsk Žije v běloruském Minsku a po sportovní stránce se mu daří. S Dinamem se vyhoupl na páté místo Západní konference KHL, sám mezi ligovou konkurencí zaujímá 23. místo co do úspěšnosti zákroků. Brankáři Dominiku Furchovi však dojmy kazí politická situace v zemi. „Protestů si nelze nevšimnout,“ řekl ostýchavě před reprezentační akcí.

V úterý absolvoval s národním týmem první trénink před čtvrtečním startem moskevského turnaje Channel One Cup, po něm hned zamířil k obrazovce, kde na něj na dálku čekali novináři.

„Mám radost, že si po delší době můžu zase popovídat česky,“ usmál se.

Radost však trochu opadla, když se zamýšlel nad situací v zemi, kde od znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka probíhají násilně potlačované protesty.



„Uff... Tak dobře. Samozřejmě to nelze přehlédnout, ale já i celý tým se snažíme soustředit na hokej. Od toho tam jsem, ať to může znít, jak chce. Pro místní kluky to je určitě ožehavější téma, v kabině o tom mluví. To se ani nedá o tom nemluvit,“ řekl poté, co si slyšitelně oddechl.

Ano, vnímá, že se země snaží vedle covidu zvládnout i politický chaos, zároveň si uvědomuje, že jeho prací je chytat puky. „Nemůžeme změnit téma? Já bych to nekomentoval,“ pousmál se v jeden moment

Vzápětí doplnil: „Když protesty začaly, chodily mi zprávy, jestli jsem v pořádku. Ale přišlo mi, že pokud jsem se jim vyhýbal a třeba v neděli nikam nechodil, skoro jste to nepoznali. Stále nám doporučují, ať zůstáváme doma.“



Statistiky českých brankářů v KHL 7. Šimon Hrubec , Omsk, úspěšnost zákroků 92,9 %

, Omsk, úspěšnost zákroků 10. Roman Will , Čeljabinsk, 92,3 %

, Čeljabinsk, 15. Jakub Kovář , Jekatěrinburg, 91,8 %

, Jekatěrinburg, 23. Dominik Furch, Minsk , 91,4 %

, 24. Marek Langhamer, Chabarovsk, 91,4 %

Snaha vnímat především svou profesi se českému gólmanovi ve sportovní kariéře vyplácí, Furchovi se daří. Dokazuje, že je na něj spolehnutí, že zvládá roli jedničky. Předváděl to kdysi ve Slavii, pak v Kontinentální lize za Omsk a Čerepovec, loni ve švédském Örebro a teď znovu v KHL.

Už šest let zastane porci více než čtyřiceti zápasů. A když se zadaří ve vyřazovací části, zvládne i padesát nebo šedesát.

„Kdyby nám před sezonou řekli, že budeme v polovině sezony s Minskem pátí, asi bychom to brali,“ přiznal.

Na Channel One Cupu by měl stejně jako kolegové Šimon Hrubec a Roman Will odchytat jeden zápas.

Vedle Jakuba Kováře jsou právě Hrubec a Will ti čeští brankáři v KHL, kteří se mohou pyšnit lepšími statistikami než Furch. Trefně nominovanou trojici okomentoval hlavní trenér Filip Pešán: „Měl jsem možnost vzít tři kvalitní gólmany z KHL a taková šance by se už nemusela opakovat. Využil jsem toho.“

Zatím jen neprozradil, kdo zasáhne do kterého utkání. Čechy čekají ve čtvrtek od 12:30 Finové, v sobotu od 13:30 Rusové a v neděli od 9 hodin Švédové.