Pokuta pro Motor sto tisíc za fanoušky na tribuně. S tímhle bychom mohli na hokej zapomenout, kárá ho Král

Hokejový klub Motor České Budějovice musí zaplatit pokutu sto tisíc korun za to, že se při pátečním extraligovém utkání proti Třinci objevili diváci na tribunách Budvar areny. Rozhodl o tom předseda disciplinární komise Viktor Ujčík. Klubu hrozila pokuta až půl milionu korun. „Jednali jsme při nejlepším vědomí a svědomí,“ hájí se generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

„Předseda DK ELH uložil ve zkráceném řízení klubu pokutu ve výši 100 000 Kč,“ uvedl pro iDNES.cz svazový mluvčí Zdeněk Zikmund a dodal, že vedení soutěže klub vyzvalo, aby zanechal jednání, které je podle nich v rozporu s podmínkami stanovenými ministerstvem zdravotnictví.

„Přístup klubu jednoznačně poškozuje naše úsilí,“ řekl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Pokud by se podobně zachovaly i jiné kluby, které by platná nařízení porušovaly nebo obcházely, obávám se, že na hokej bychom museli na nějaký čas znovu zapomenout.“



Motor pustil několik desítek diváků na tribuny při páteční výhře nad Oceláři z Třince 2:1 v prodloužení, přičemž dle tiskové zprávy hokejové svazu z 5. prosince je dovoleno pouze toto: „V rámci pilotní studie bude mít nově přístup na utkání až 300 osob, uvedených na seznamu dlouhodobých partnerů klubu, které se prokáží negativním RT-PCR nebo antigenním testem ne starším než osmačtyřicet hodin. Usazeny budou v oddělených vnitřních prostorech s kapacitou nejvýše deseti osob, s časově oddělenými příchody a odchody.“



Klíčové je spojení „v uzavřeném prostoru“, kterým svaz zjevně zamýšlel VIP prostory, takzvané „skyboxy“.

Manažer klubu Bednařík se hájí: „Bez bližšího vysvětlení považuji hlediště za vnitřní prostor stadionu, ne za vnější. Ano, neudělali jsme sektory, to je chyba, kterou můžu připustit, ale do areny se vejde 6 400 diváků a přijde mi lepší, když 150 lidí rozesadím po celém hledišti - možných tři sta jich nedorazilo -, než abychom je usazovali po deseti.“

Zároveň ujistil, že všichni přítomní lidé před vstupem do areny vyplnili „self reporting“ formulář, kde uvedli, kdy byli testovaní a s jakým výsledkem, a nechali si změřit teplotu.

Dle informací iDNES.cz hrozila Motoru až půlmilionová pokuta či uzavření stadionu.

Na otázku, zda si je vědom, jakému postihu klub mohl čelit, odpověděl klubový manažer Bednařík: „Ano.“

Kromě toho vysvětlil, koho klub považuje za „dlouhodobé partnery kluby“ a proč se tedy v hledišti objevili i fanoušci: „V hledišti Budvar areny nebyl nikdo jiný než osoby, které považujeme za dlouhodobé partnery klubu, tedy reklamní partnery, členy organizovaného fanklubu „Motor fans“, členy „fanouškovského klubu 1928“ a dlouholeté držitele celosezonních vstupenek. Nařízení hlavní hygieničky Jarmily Rážové operuje s termínem „dlouhodobý partner“ bez bližšího upřesnění. Pokud to byla chyba, tak se omlouváme, nebyl v tom žádný zlý úmysl. Pokud tito fanoušci nepatří mezi dlouhodobé partnery klubu, a ve skutečnosti ani nevím přesně, kolik bylo v areně právě takových fandů, tak to měl český svaz či ministerstvo zdravotnictví přesně definovat, že dlouhodobý držitel permice není dlouhodobý partner klubu. Pro nás je! My jednali při nejlepším vědomí a svědomí.“

„Hokejový svaz nemá pravomoc rozhodovat, zda a za jakých opatření je možné hrát za stávající situace hokejová utkání. S úřady o tom vedeme každodenní jednání, pro kluby se snažíme domluvit co nejlepší podmínky a i díky těmto jednáním se u nás na rozdíl od některých jiných zemí zápasy hrají,“ dodal prezident Král.