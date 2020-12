Po sezoně v Motoru končím, už tento rok je extra. Nechci být otec na dálku, říká Prospal

Trenér nováčka hokejové extraligy Českých Budějovic potvrdil, že po této sezoně na lavičce Motoru skončí. Pětačtyřicetiletý mistr světa z let 2000 a 2005 vede jako hlavní kouč Jihočechy třetí sezonu a letos mu pomohl po sedmi letech k návratu mezi elitu.

„Nahlásil jsem, že po sezoně končím, ať už to dopadne, jak to dopadne. Já už prostě bez rodiny být nechci. Pro mě je tento rok už extra,“ řekl Prospal v rozhovoru pro klubový web.



Při pomoci mateřskému klubu se odloučil Prospal od rodiny, s kterou žije na Floridě, a rozhodnutí po tomto ročníku na jihu Čech nepokračovat bere jako definitivní. „Ví to vedení, ví to hráči, nebudu se schovávat a říkat, že ještě nevím. Já už se rozhodl a ulevilo se mi. Ten důvod je rodinné hledisko. O ničem jiném to není,“ prohlásil Prospal, který Českým Budějovicím pomohl k návratu do extraligy jako hráč také v sezoně 2004/05.

„Tady jsem se naučil hrát hokej, hrál tu během dvou stávek v NHL a ta prvoligová sezona je paradoxně k nižší úrovni soutěže jednou z nejkrásnějších vzpomínek, co jsem jako hráč prožil, korunovaná postupem a titulem mistra světa. Pro mě je i důležité, aby kluci věděli, že končím, je důležité, aby to věděl manažer. Mám rodinu, čtyři děti, které nevidím, nechci být otec a manžel na dálku,“ vysvětlil Prospal své rozhodnutí.

„Počítal jsem původně s dvěma lety, že zvládneme postoupit hned v první sezoně, a když by byl zájem, vyzkoušel bych si trénování v extralize. Trvalo nám to o jeden rok navíc a já dostal zelenou od manželky, která mě neskutečně podporuje, abych ještě mohl zůstat. Rodina tu se mnou není a prostě mi chybí. A já chybím jim. Tak to je,“ doplnil Prospal.



Doufá, že se Motor zvedne z posledního místa. Dosud vyhrál jen dva z 18 zápasů a ztrácí pět bodů na předposlední Litvínov, který má ještě dva duely k dobru. Prospal ale slíbil českobudějovickým přiznivcům, že tým začne vyhrávat.

„Je to proces, který je složitý, sám jsem nečekal, že to bude výsledkově takhle tristní. Chápu frustraci fanoušků, ta je oboustranná, protože vím, jak moc to trápí kluky. Dělají maximum, ale svým způsobem přicházíme na to, že někteří hráči jsou limitovaní a přes ten limit se nedostanou. Musíme tak najít jiné hráče,“ uvedl Prospal.

Zklamaný trenér Českých Budějovic Václav Prospal.

„Je to sezona, kdy díky rozhodnutí o nesestupu máme možnost poznat, zda na to kluci mají, nebo ne. A poznáváme to. Je nutností to oživit, je nutností přivést nové hráče, je nutností tým začít přebudovávat. Snažíme se o to, činíme s vedením kroky,“ prohlásil bývalý hráč Philadelphie, Ottawy, Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, New York Rangers a Columbusu.



„Představa je taková, že minimálně dva tři útočníci by měli přijít, aby nám pomohli. Ale to si vyhodnocujeme jak s vedením, tak v trenérském týmu. Dali jsme šanci nejlepším z nejlepších z první ligy. Dlouhodobě zraněné máme útočníky Indráka s Holcem. Kvůli absenci Holce se mi rozpadla lajna Christov - Venkrbec - Holec. Indrák v úvodu sezony tak velký přínos neměl, ale má rovněž zkušenost s extraligou a teď by třeba hrál,“ řekl Prospal.

„Je důležité, aby veřejnost věděla, že nám to není jedno. Nikdo z nás nechce prohrávat. Já osobně neumím prohrávat ani v kuželkách a v Člověče, nezlob se! a tady v extralize mě to štve několikanásobně, vždyť jsme všem na očích. Nemáme se kam schovat, lidi, sponzoři na to čekali sedm let. Naprosto upřímně, vždyť my měli být na šesti vítězstvích! A ten pohled na tým by byl třeba úplně jiný. Ale ty zápasy jsme naprosto hloupě ztratili,“ dodal Prospal.