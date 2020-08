Vrána zavinil gól, Washington i St. Louis prohrávají v sérii 1. kola play off NHL 0:2

Toronto/Edmonton Hokejisté New York Islanders porazili v 1. kole play off NHL Washington 5:2. U vítězného gólu potrestali chybu Jakuba Vrány a vedou 2:0 na zápasy. Stejně má navrch překvapivě v sérii se St. Louis i Vancouver, který zdolal obhájce Stanleyova poháru 4:3 v prodloužení. Montreal vítězstvím 5:0 nad Philadelphií vyrovnal na 1:1.

Oba góly Washingtonu vstřelil Alexandr Ovečkin, který po 56 sekundách hry otevřel skóre. Islanders patřil začátek prostřední části, v níž v rozmezí 23. až 27. minuty otočili na 3:2.



Třetí gól padl jen patnáct sekund od vyrovnání Washingtonu a chybou se pod něj podepsal Vrána, který se trápí a v letošních pěti zápasech play off ještě nebodoval. Český útočník ztratil na útočné modré čáře puk a ze sólového úniku se prosadil Brock Nelson. „Pomohlo nám, že jsme si vedení rychle vzali zpět. Taky jsme to zažili a víme, jak to dokáže tým srazit,“ prohlásil Nelson.

Trenér Washingtonu Todd Reirden nenasazoval Vránu v posledních třinácti minutách, v nichž Islanders zvýraznili vítězství dalšími dvěma góly. Ovečkin z vývoje série nepropadá panice. „Je to hlavně o nás, musíme hrát lépe. Máme hodně šikovný i mentálně odolný tým. Podíváme se na video, zapracujeme na našich chybách. Ještě není konec,“ řekl.

Obhájce Stanleyova poháru prohrával 0:2 a 1:3, ale v padesáté minutě snížil Sammy Blais a při hře bez brankáře vyrovnal sedm sekund před třetí sirénou Jaden Schwartz. Gól původně nebyl uznán kvůli hře vysokou holí Davida Perrona, ale opakované záběry ukázaly, že útočník St. Louis pravidla neporušil a rozhodčí verdikt změnili. Vancouver přeci jen vyhrál, když se Bo Horvat prosadil v čase 65:55 ze sólového úniku.

1. kolo play off NHL: Východní konference (Toronto) - 2. zápas:

Washington - NY Islanders 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Branky: 1. a 27. Ovečkin - 23. Leddy, 26. M. Martin, 27. B. Nelson, 58. Clutterbuck, 59. Lee. Střely na branku: 25:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Leddy, 2. Pageau (oba NY Islanders), 3. Ovečkin (Washington). Stav série: 0:2. Západní konference (Edmonton): 2. zápas: St. Louis - Vancourer 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1) Branky: 39. O'Reilly, 50. Blais, 60. Schwartz - 8. a 66. Horvat, 34. Pearson, 46. E. Pettersson. Střely na branku: 37:25. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Markström (oba Vancouver), 3. Perron (St. Louis). Stav série: 0:2. 3. zápas: Calgary - Dallas 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 26. Backlund, 51. Brodie. Střely na branku: 23:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Backlund, 3. Brodie (všichni Calgary). Stav série: 2:1.

„Možná někteří lidé namítnou, že nám pomohlo, že se hraje bez diváků. Když domácí tým vyrovná takhle v závěru, hala exploduje a hráče podpora fanoušků ještě víc nakopne,“ uvedl útočník Vancouveru Tanner Pearson, jenž zvyšoval na 2:0. Těšilo ho, že s týmem ztráta vedení nezamávala. „Něco jsme si před prodloužením řekli a šli jsme do něj sebevědomě. Věřili jsme, že se k nám puk odrazí v pravou chvíli nebo že nám vyjde brejk. To se stalo,“ dodal.

Hokejisté St. Louis soupeře přestříleli 37:25, ale mají problémy v oslabení, v němž inkasovali v sérii už pětkrát. Neubránili ani Horvata, neboť v obou zápasech skóroval dvakrát a v play off dal už šest branek. „Osud nám teď moc nepřeje, ale hráli jsme líp než v prvním zápase. Jen musíme minimalizovat chyby a najít způsob, jak ubránit jejich přesilovky,“ řekl kouč St. Louis Craig Berube.

Montrealu už chyběl kouč Claude Julien, neboť po hospitalizaci s bolestí na prsou dostal stent do koronární tepny. Nyní už se zotavuje doma. Duel s Flyers nicméně Canadiens vyšel na výbornou. Ve druhé minutě otevřel skóre Tomáš Tatar, jenž stejně jako Jesperi Kotkaniemi vstřelil v pátek dva góly. Zbývající dal Joel Armia a v závěru druhé třetiny vyhnal brankáře Cartera Harta za stavu 4:0 na střídačku. Na druhé straně exceloval Carey Price: výhru podpořil nulou a třiceti zákroky.

„Měli jsme stejné šance i minule, ale nedostávali jsme se k dorážkám. Tentokrát si nás puk našel. Od úvodního vhazování jsme hráli tak, jak máme,“ řekl Tatar. „Nakopali nám zadky ve všem,“ zlobil se kouč Philadelphie Alain Vigneault.

Trenér Calgary Geoff Ward nesáhl ke změně gólmanů, i když Cam Talbot inkasoval minule od Dallasu pět branek a po prohře 4:5 neměl ani den odpočinku. David Rittich tak pořád čeká na premiérový start v play off. Kouči ale tah vyšel, Talbot zneškodnil všech 35 střel, dovedl Flames k výhře 2:0 a byl první hvězdou zápasu. „Ani jsem o změně gólmanů neuvažoval. Věděli jsme, že si věří a že zabojuje, abychom vyhráli. To udělal, byl rozdílovým hráčem,“ uvedl Ward.

Dallas, který o den dříve vyrovnal sérii na 1:1, soupeře ve druhé a třetí třetině přestřílel 27:12. Góly ale dávalo Calgary - v oslabení se trefil ve 26. minutě Mikael Backlund a v polovině závěrečné části zvýšil střelou od modré čáry TJ Brodie.

„Je neskutečné, co jsme nedali. Při některých šancích jsme minuli odkrytou branku, trefili tyčky. Výborně chytal Talbot. Je paradoxní, že jsme se neprosadili, i když jsme hráli lépe než včera, kdy jsme skórovali pětkrát. I takový je hokej,“ prohlásil kouč Dallasu Rick Bowness.