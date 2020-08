Voráček bodoval v zápase proti Montrealu, Vancouver vyřadil obhájce

Toronto/Edmonton Hokejisté Philadelphie i díky asistenci Jakuba Voráčka zdolali Montreal 3:2, sérii vyhráli 4:2 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Ze hry o Stanleyův pohár je jeho obhájce St. Louis, který podlehl Vancouveru 2:6 a sérii prohrál 2:4.

Po akci Voráčka padl ve 25. minutě vítězný gól. Kladenský útočník při rychlém protiútoku zatáhl puk po pravé straně do útočného pásma a přihrál do druhé vlny Travisi Sanheimovi. Obránce Philadelphie vypálil z mezikruží a jeho střela se nepatrně otřela o Michaela Raffla, jehož rozhodčili označili jako autora branky. Voráček se stal se sedmi body (4+3) nejproduktivnějším hráčem série, bodoval v pěti ze šesti utkání.



Philadelphia vedla už v šesté minutě 2:0 po brankách Ivana Provorova a Kevina Hayese. Oba skórovali se štěstím, jejich střely se odrazily do branky od hokejky bránícího hráče. Nick Suzuki brzy snížil na 1:2 i 2:3. Montreal, který měl v zápase střeleckou převahu 33:17, už ale od 27. minuty nevyzrál na hrdinu utkání Cartera Harta. Flyers tak postoupili po osmi letech do druhého kola, ve kterém se jako nejvýše nasazený tým Východní konference střetnou s New Yorkem Islanders.

Vancouver brzy otevřel skóre a rozhodující trhák získal v rozmezí 23. až 29. minuty, během kterých dalšími třemi zásahy odskočil na 4:0. Gólovou smrští vyhnali z branky Jordana Binningtona, jednoho z hlavního strůjců loňského triumfu St. Louis. Jaden Schwartz ve třetí části dvakrát snížil, na jeho branky ale pokaždé odpověděl Tyler Motte, první hvězda zápasu.

Vancouver se stal posledním postupujícím týmem do druhého kola, ve kterém vyzve nejvýše nasazený tým Západní konference Vegas. Zbylé dvojice tvoří Tampa Bay s Bostonem a Dallasem s Coloradem.