New York v NHL porazil Washington a postoupil do semifinále Východní konference. Vrána nebodoval

Toronto/Edmonton Hokejisté New Yorku Islanders porazili Washington 4:0, sérii ovládli 4:1 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Capitals, kteří před dvěma lety získali Stanleyův pohár, skončili v úvodním kole vyřazovací části podruhé za sebou. Jejich útočník Jakub Vrána v obou play off vůbec nebodoval.

Islanders se ujali vedení v jedenácté minutě, ve které využil přesilovou hru Anthony Beauvillier. Stejný hráč v polovině zápasu skóre zvýšil, když zakončil rychlý protiútok bekhendem pod břevno. Nick Leddy a Josh Bailey přidali zbývající dva góly v závěru při powerplay Washingtonu. Semjon Varlamov, jehož Capitals draftovali, si proti svému bývalému klubu připsal 21 zásahů a čisté konto.

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s nímž loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a tento rok si vyšlápl na dalšího favorita. Islanders se pod taktovkou Trotze vypracovali v jeden z nejlépe bránících týmů soutěže, i v sérii s Washingtonem inkasovali pouze osm branek v pěti duelech. Vrána bodoval v play off NHL naposledy před dvěma lety ve finále s Vegas. Už loni vyšel naprázdno v sedmizápasové sérii s Carolinou, stejně dopadl i tento rok. Neprosadil se ani ve třech utkáních ve skupině o nasazení, v sérii s Islanders si navíc připsal ve statistice +/- šest záporných bodů. Český útočník byl přitom před přerušením základní části pátým nejproduktivnějším hráčem týmu (25+27). Islanders se v dalším kole střetnou s Tampou Bay anebo Bostonem.