Bez žen je lepší koncentrace, tvrdil komentátor o formátu NHL. Výrok ho stál místo

Praha Platí za hokejového experta. V zámoří oblékal dlouhá léta dres Bostonu, koučoval New York Islanders a doposud působil jako komentátor na televizní stanici NBC. Jenže… Mike Milbury zavtipkoval na úkor žen, což ho stálo místo.

V zámoří platil poslední léta za stálici televizní stanice NBC. Osmašedesátiletý Američan působil poslední léta jako sportovní komentátor a specialista na NHL. Jenže to už teď neplatí. Bývalý hráč Boston Bruins totiž končí.

Zda z vlastní iniciativy či pod nátlakem samotné NHL nikdo netuší a zřejmě se to ani nedoví. Jasná je však příčina jeho konce: nelichotivý komentář na adresu žen.

„S ohledem na pozornost vyvolanou mou nedávnou poznámkou, jsem se rozhodl skončit ve své roli komentátora NBC Sports po zbytek play-offových bojů,“ sdělil Milbury. „Nechci, aby má přítomnost ovlivňovala sportovce, kteří se snaží získat nejdůležitější trofej v našem sportu,“ dodal informace ke svému konci.

Nebyli to však hokejisté, komu by jeho komentář vadil. Co se vlastně stalo? Během komentování duelu mezi Filadelfií a Montrealem došlo na diskuzi ohledně výhod turnaje v uzavřeném komplexu.



Tu načal analytik NBC Brian Boucher: „Pokud o tom přemýšlím, tak je to vlastně parádní prostředí. Tedy pokud si chcete užít zápasy i zábavu se svými spoluhráči po hodně dlouhou dobu. Potom je to perfektní místo.“

Jenže Milbury jeho myšlenku nenechal osamocenou a dodal: „„A není tu ani žádná žena, která by mohla narušit vaší koncentraci...“

Načež se proti komentáři bývalého hráče Bostonu ohradila samotná soutěž. NHL uvedla, že ji komentář znepokojil. A navíc dodala, že Milburyho poznámka neodráží hodnoty ligy být vstřícnější pro všechny.

Na základě prohlášení NHL se Milbury omluvil a rozvázal svou spolupráci s televizní stanicí. Jeho komentář tak už do bojů o Stanley Cup nezasáhne.