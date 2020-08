Hokejová extraliga se odkládat nebude, kluby se shodly na původním termínu

Praha Zástupci extraligových klubů na dnešním mimořádném jednání Valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) dali jednomyslně najevo, že chtějí nový ročník soutěže zahájit v plánovaném termínu v polovině září. Nebudou tedy usilovat o posun začátku extraligy. Podmínkou je ale stanovení jednoznačných podmínek a opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

„Nezbytným předpokladem pro úspěšné zahájení sezony je dořešení důležitých podmínek, mezi které patří zejména nastavení přijatelných karanténních opatření pro hráče ledního hokeje a realizační týmy, udržení alespoň stávajících kapacitních možností jednotlivých zimních stadionů,“ uvedl prezident APK LH Aleš Pavlík v tiskové zprávě.

Za důležitý faktor zároveň označil kompenzace ztrát „vzniklých v souvislosti s omezeními vyplývajícími z nařízení státu“. O nich zástupci hokeje v současnosti jednají s Národní sportovní agenturou a představiteli vlády.

„Agentura i ministerstvo dostaly konkrétní pokyn, že kompenzace budou a v současnosti se řeší konkrétní program. Byl jsem za premiérem a vzešlo to z našeho jednání. Nevole dotovat nebo sanovat profesionální sport se změnila, což je super. Náhrady budou nejen v hokeji, ale i v dalších sportech,“ řekl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král v rozhovoru pro web hokej.cz.

Extraligové kluby by podle jeho slov měly získat i finanční kompenzace za testování na covid-19, která budou zápasům předcházet. „Máme určitou představu, a pokud se povede, tak to bude pro hokej dobré. Ve variantě, která se připravuje, by (náklady) byly klubům z velké části kompenzované. Děláme na tom každý den a už jsme se posunuli hodně daleko,“ uvedl Král, ale dodal, že nelze počítat s kompenzacemi za všechny ztráty, které klubům vinou koronavirové krize vznikly.



Ještě před dnešním rozhodnutím APK LH zároveň jasně řekl, že s případným posunem startu extraligy nesouhlasí. „Tvrdím, že se musí hrát, ať jsou podmínky jakékoliv. Soutěže by nezačaly, kdyby došlo k ochromení celé společnosti. Že by se řeklo, že lidi mají být doma. I ve fotbale dělají vše pro to, aby se hrálo. My jsme v podobné situaci, jen o měsíc později,“ podotkl.

Řada evropských soutěží přitom začátek odložila. Podle Krále se tak stalo zejména s ohledem na důležitost příjmů z prodeje vstupenek do rozpočtů. Ta ale u extraligových klubů není tak vysoká. „U nich je přínos vstupného padesát šedesát procent rozpočtu klubu. U nás je to mimo pár klubů třeba deset procent,“ uvedl Král. „Pokud by se v nějaké době nezačalo, tak s obávám, že bychom se zabývali jenom esportem, a to si myslím, že by byl konec lidstva,“ řekl.

Úvodní extraligové kolo je na programu v pátek 18. září, o den dříve se uskuteční předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové. „Máme zájem odstartovat sezonu Tipsport extraligy v plánovaném termínu. S napětím sledujeme jednání o všech důležitých podmínkách pro realizaci profesionálních utkání, neboť pro fanoušky a partnery soutěže je včasné zahájení důležitým milníkem po nedokončené minulé sezoně,“ uvedla ředitelka marketingového partnera Jana Obermajerová z BPA.