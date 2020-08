Proč taky nestávkujete? NHL to schytává ze všech stran, místo bojkotů se nadále hrálo

Edmonton Říká se o ní, že v porovnání s výdělečnějšími americkými soutěžemi vypadá jako chudá příbuzná. Teď v zámoří NHL opět přisoudili roli odpadlíků. Hokejovou soutěž tepou za to, že neodložila středeční zápasy o Stanley Cup a nepřipojila se k dalším ligám, které se bojkotem vymezily proti rasismu. „Nevím, proč je NHL vždycky pozadu,“ nechápe hráč Minnesoty Matt Dumba.

Dumba patří k členům Aliance za hokejovou různorodost. Kromě ní houfně kritizují NHL uživatelé sociálních sítí i významná zámořská média a jejich známí reportéři.

„NHL propásla šanci být součástí dosažení rasové spravedlnosti,“ píše Scott Burnside z renomovaného webu The Athletic.

Důvod? Hokejové společenství se nezařadilo k basketbalové NBA, ženské WNBA, fotbalové MLS či baseballové MLB a neodložilo středeční program. Místo radikálního protestu, který v USA rozpoutal nedávný policejní zákrok proti Jacobu Blakeovi, pokračovaly v kanadských městech boje o Stanley Cup.

Zásah, při němž byl černoch vážně zraněn střelbou do zad, připomnělo vedení soutěže krátkým happeningem před utkáním Bostonu s Tampou.

The NBA & MLB cancelled their games tonight.

The NHL does this ...

Be better @NHL pic.twitter.com/nrGNpeC01e — Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) August 27, 2020

Trval 27 sekund.



Hokejisté si sundali helmy a v potemnělé torontské hale mlčky stáli na ledě i na střídačkách, na velkoplošné kostce nad nimi svítil veliký nápis „Konec rasismu“.

„NHL chtěla onen moment připomenout a popřát Jacobu Blakeovi s jeho rodinou jen to nejlepší a upozornit naše fanoušky a komunitu, aby se postavila k boji proti rasismu a v boji za sociální spravedlnost,“ zaznělo v prohlášení.

Jenže to bylo málo.

Alespoň dle přívalu kritiky na internetu.

„Hráči z NBA, WNBA a MLB ukázali úžasnou solidaritu s černou komunitou. NHL, kde jsi ty? Tik tok...“ naťukal naštvaně na Twitter bývalý obránce Litvínova Akim Aliu - donedávna neznámý borec, který se postavil do čela hnutí válčící za vymýcení rasismu z hokejového světa.

„Jsem zklamaný z toho, co vidím,“ připojil se na stejné síti i novinář Chris Johnston ze stanice Sportsnet. „Nepřijde mi správné hrát. Dějí se tu daleko důležitější věci.“

Kde jste byli, když jste se měli ozvat?

Jeho kolega Scott Burnside ve svém textu vyčinil prakticky všem důležitým postavám NHL, která se v nevšedních koronavirových podmínkách pokouší dokončit sezonu.

„Kde byl komisionář Gary Bettman a výkonný ředitel ligy Kim Davis, který prosazuje rasovou inkluzi v hokeji? Proč nezvedli telefony majitelé klubů? A kde byl šéf hráčské asociace Donald Fehr?“ stojí mimo jiné na webu The Athletic.

Jediné konkrétnější vyjádření od šéfů NHL se podařilo během bouřlivé středy získat stanici Sportsnet, která promluvila se zástupcem komisionáře Billem Dalym. „Neočekávám, že se liga zastaví. Je zřejmé, že naši hokejisté se mohou svobodně vyjádřit jakýmkoli způsobem, který považují za vhodný,“ řekl druhý nejvýše postavený muž NHL.

Zloba novinářů ale mířila i na trenéry a hráče.

Právě basketbalisté Milwaukee Bucks odmítli nastoupit k vyřazovacímu utkání NBA a jejich stávka se napříč kabinami, městy a sporty pozoruhodně rozšířila.



„Kde byla trojice budoucích členů Síně slávy Patrick Bergeron, Brad Marchand nebo Zdeno Chára, když měli převzít vedení a říct: Víte co? Musíme udělat krok zpět a pochopit, co se děje mimo naši bublinu,“ píše server The Athletic, který tepal i lídry dalších týmů.

Celá situace dospěla do komických rozměrů, kdy se třeba Chára na tiskovce nezpovídal pouze z bostonského výprasku 1:7 od Tampy.

„Po obědě jsme si dali šlofíka, potom jsme nastoupili do autobusu a myslím, že se nikdo z nás během té doby nekoukal na televizi, co se děje. Jak jsme se dostali na led, už bylo pozdě začít diskuzi o tom, jestli posunout zápas na jiný termín,“ vysvětloval slovenský kapitán Bruins.

„Hráli jsme včera, hráli jsme dnes. Vážně jsme moc nezjišťovali, co se odehrává v jiných ligách,“ přikývl po středečním triumfu i obránce Tampy Kevin Shattenkirk.

Bavíme se. Ale ne o hokeji

(Ne)odložení play off bylo hlavním tématem i v Edmontonu, kde ke třetímu vzájemnému zápasu nastoupili hokejisté Colorada a Dallasu. Na části tiskové konference Dallasu padl JEDINÝ dotaz k utkání.

Jinak se rozebírala forma protestů proti rasismu a zda hokejová komunita v potírání nešvaru nezaostává za basketbalisty či baseballisty.

„Myslím, že existují různé způsoby, jak ukázat podporu,“ pověděl útočník Dallasu Tyler Seguin, jenž patřil do skupiny kritizovaných borců.

„Myslíte, že neodehráním zápasu se vyřeší problém?“ souhlasil s ním jeho spoluhráč Jason Dickenson a dál pokračoval v širších souvislostech: „Chápu, že některé lidi události hodně ovlivnily. Nechci říct, že jsme slepci nebo ignoranti, ale jsme soutěží se spoustu Kanaďanů a Evropanů, kde to tolik lidí nezasáhlo. Podívejte se na MLB nebo NBA. Tu tvoří primárně Američané.“

Odložíme se zpožděním?

NHL je z velké čtyřky amerických sportů rasově nejméně rozmanitá. Také je v lecčems konzervativní a nelze se divit, že nepodlehla nátlaku veřejnosti.

Také by bylo příliš krátkozraké NHL vyčítat, že by boji proti rasismu nečinně přihlížela. Vždyť je to po koronaviru jeden z nejvýraznějších motivů aktuální prodloužené sezony.

Problematiku rasismu rozdmýchal Akim Aliu, když připomněl příkoří, která v organizacích NHL zažíval. S daleko úspěšnějšími a slavnějšími kolegy vytvořil Alianci za hokejovou různorodost. Vedení soutěže si dalo za jeden z cílů zakomponovat do hokejového soukolí více černých trenérů, kteří na zimáky mohou přilákat a udržet hráče z rozmanitějších komunit.

Také na počátku opožděného play off několik hokejistů včetně dallaského Tylera Seguina nebo Jasona Dickensona během hymny před utkáním pokleklo, aby připomněli boj proti rasismu, který Spojenými státy rezonuje od smrti George Floyda. Při play off se v televizních přenosech opakovaně připomíná slogan „Black lives matter“.

Je otázkou, zda se vedení NHL nerozhoupe a neodloží čtvrteční zápasy, play off má na programu duely Vegas - Vancouver a Philadelphia - NY Islanders, který začíná hodinu po půlnoci středoevropského času.

Nebyl by to překvapivý tah.

Už nyní ale mají v USA jasno, že zatím poslední souboj s rasismem NHL prohrála.