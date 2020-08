Střelba na černocha způsobila bojkot a pozastavení play off NBA, když Toronto ‚předběhlo‘ Milwaukee

Orlando Basketbalisté Toronta Raptors uspořádali mimořádnou schůzku před svým tréninkem. V reakci na střelbu na muže černé pleti Jacoba Blaka Raptors přemýšlí, že budou bojkotovat první zápas druhého kola play off NBA proti Bostonu Celtics, který se má hrát v noci na sobotu. Jenže nakonec se nehrálo ani dnes v noci...

Schůzku hráčů Toronta Raptors a celého realizačního týmu vyvolal víkendový incident, při němž policisté vážně zranili devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. Bělošský strážník jej střelil do zad. V autě, do kterého v okamžiku výstřelů Blake nastupoval, seděly jeho tři děti ve věku od tří do osmi let. Muž je podle rodiny nyní od pasu dolů ochrnutý a lékaři zatím nevědí, zda to bude trvalý stav.

Blakeova matka se vyslovila proti násilí a vyzvala, aby lidé protestovali v poklidu. Otec ale policii ostře kritizoval. „Vystřelili na syna sedmkrát, sedmkrát, jako kdyby na něm nezáleželo. Ale záleží. Je to lidská bytost a záleží na ní,“ sdělil otec, který se také jmenuje Jacob Blake.

„Je nám jasné, že i kdybychom to udělali, tak nepokoje nezastavíme. Můžeme ale dostat pod tlak řadu organizací, které se nad tímto problémem mohou více zamyslet,“ řekl rozehrávač Toronta Fred VanVleet v emotivním proslovu.



Fred VanVleet took no basketball questions and only spoke about Jacob Blake. He was incredibly thoughtful and visibly emotional - so I simply asked him how he’s doing. pic.twitter.com/9gSaFf4Bc4 — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 25, 2020

Kvůli následným střetům protestujících s policií vyhlásil v úterý guvernér Wisconsinu Tony Evers stav nouze. Platí také noční zákaz vycházení. Kvůli nepokojům byly mobilizovány i wisconsinské Národní gardy.



Toronto Raptors není jediným týmem, který o myšlence bojkotu uvažuje, rozehrávač Milwaukee Bucks George Hill si myslí, že vedení NBA by na základě společenských nepokojů nemělo celý ročník dohrát, své si řekla i aktivní hráčská legenda LeBron James.

„Řeknu to zcela upřímně. Naše společnost je v pr*eli. Vím, že to některé lidi unavuje, když o tom pořád mluvím, ale my se bojíme jako černoši v Americe, jsme vyděšeni,“ přiznal LeBron.



Nakonec nejslavnější hráč poslední dekády podpořil na sítích právě „Bucks,“ kteří bojkot dotáhli do konce a nenastoupili ve čtvrtečním duelu proti Orlandu Magic.

Vedení zámořské soutěže na to ve společném prohlášení s hráčskou asociací NBPA zareagovalo odložením zápasu na jiný termín a stejně rozhodlo i v případě zbylých dvou duelů ze čtvrteční noci Houston - Oklahoma City a Los Angeles Lakers - Portland. Páté zápasy jednotlivých sérií dostanou nový termín.



Pátý duel série, v níž vede nejlepší tým základní části 3:1 na zápasy, měl začít ve 22:00 SELČ. Zatímco tým Magic čekal na soupeře na palubovce, Bucks s hvězdným Janisem Adetokunbem zůstali v šatně. Posléze se do kabin odebrali i hráči Orlanda.