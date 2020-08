Kalamita v Budějovicích je problém. Extraliga ale řeší, jak a jestli začít novou sezonu

České Budějovice/Praha Poprvé museli hokejisté extraligových Českých Budějovic kvůli koronaviru přerušit přípravu na novou sezonu už 24. července. Tehdy měl pozitivní test na covid-19 jeden z členů mužstva. Tým byl následně dva týdny v karanténě.

Nyní je situace v klubu extraligového nováčka, který mezitím rozšířil svůj název o nového generálního partnera, mlékárenskou společnost Madeta, o poznání horší. V pátek klub informoval o jednom infikovaném hráči, kvůli čemuž se ostatní hokejisté stáhli do karantény a na tréninky dojížděli pouze ti, kteří nepociťovali příznaky. Pondělní testy pak odhalily dalších 15 nakažených hráčů a včera přibyl ještě jeden hokejista a člen realizačního týmu.



„Z mužstva zůstává osm zdravých hráčů. Zatím samozřejmě přesně neznáme zdroj nákazy, ale patrně se rozšířila v klimatizovaném autobusu, kde mužstvo cestovalo. Právě klimatizace je v tomto směru ideální podmínkou pro šíření koronaviru,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

„Tým je ochromený. Teď se sice promoří a hráči získají protilátky, ale na nějakou dobu ho to vyřadí,“ dodává Kotrbová.

Přestože vedení domácího hokeje vyzývá kluby a hráče k zodpovědnému chování, opatření spojená s tréninky či zápasy jsou spíš v rámci doporučení. Ani pravidelná testování nejsou během přípravy zavedena.



Hokejové kluby řešily možnost nákazy koronavirem hned zkraje přípravy na novou sezonu. V extralize zasáhl hlavní týmy v již zmíněných Českých Budějovicích a Litvínově, pozitivní případ u dorostenců se vyskytl například ve Zlíně, z preventivních důvodů začali s přípravou později Vítkovičtí a Královehradečtí. V první lize se objevili nakažení v týmech Kladna, Jihlavy, Slavie, Litoměřic, Sokolova či Prostějova. Letní pohár Generali Česká Cup musel odkládat v úvodu pět zápasů.

Desítky milionů ztrát

Skutečné problémy však teprve mohou nastat. Za tři týdny má začít extraliga, jejíž minulý ročník zůstal kvůli pandemii koronaviru nedohrán. Za současného stavu by však kluby už dopředu musely počítat s obrovskými ztrátami.

Ty největší by způsobila absence diváků. Nové nařízení vlády pro uzavřená sportoviště platné od září říká, že kluby mohou rozdělit hlediště nanejvýš do deseti sektorů s vlastním vchodem, v každém z nich pak může sedět ob řadu maximálně pět set lidí. To dává limit pět tisíc fanoušků, a to jen na těch největších stadionech.

Trenér Českých Budějovic Václav Prospal.

Na Spartu do O2 areny přitom v posledních letech chodívá kolem deseti tisíc příznivců, téměř osmitisícová brněnská hala je většinou vyprodaná, plno bývá také v Pardubicích, Českých Budějovicích nebo Liberci. Těmto celkům tak hrozí desetimilionové ztráty.



„Limit je stále hodně drastický,“ prohlásila generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. „Věříme, že se nastavené restrikce ještě zmírní.“

„Enormně tlačíme na to, aby se zkrátila délka karantény a uvolnily se kapacity na stadionech, protože to je nejzásadnější. Dostat se na počty diváků, kdy to ekonomicky dává aspoň nějaký smysl,“ uvedl minulý týden pro iSport.cz ředitel extraligy Josef Řezníček, který má za zády i iniciativu fanklubů podpořenou samotnými týmy.

Další miliony by z klubových kas odpluly za nákladné testy, v případě, že podmínkou pro fungování soutěže bude stejně jako ve fotbale pravidelné testování. I když Fortuna liga k němu přistoupila také kvůli tomu, aby předcházela potížím zástupců v evropských pohárech.

Má tedy smysl vůbec novou sezonu rozjíždět? A jak zajistit, aby se regulérně dohrála?



Pro druhou nejvyšší soutěž hokejový svaz uplatní stejný systém vyhodnocení pořadí jako fotbalová liga. Mužstvům, která nesehrají všechny zápasy, se započítá do tabulky průměrný bodový zisk. Postup do play off bude možný jen v případě, že mužstvo odehraje alespoň 50 procent utkání základní části.

Jak to bude s extraligou, se snad také brzy rozhodne.