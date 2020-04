Výbuchy štěstí, vztek, zmar i zloba. Dramatickou litvínovskou sezonu ukáže unikátní filmový dokument

Litvínov Dramatickou sezonu hokejistů extraligového Litvínova, kteří až do posledního kola bojovali o udržení v nejvyšší soutěži, ukáže televizní dokument projektu Bez frází „Cheza je jen jedna“. Diváci v syrové a autentické podobě uvidí život profesionálních hokejistů a jejich fanoušků v sezoně, v níž odehráli utkání pod širým nebem v Drážďanech a následně až do posledního zápasu usilovali o vyhnutí se sestupu.

„Ukážeme vám výbuchy štěstí i vztek, zmar a zlobu. Emoce, které přináší jenom sport, jenom hokej. V Litvínově to platí především. Ve městě, které je symbolem českého hokeje, kde je tamní tým nositelem hrdosti obyvatel, ať už se zrovna daří nebo ne,“ uvedl režisér dokumentu Adam Sušovský.



Představitelé projektu Bez frází se domluvili se Severočechy na spolupráci s cílem zaznamenat hlavně přípravu na utkání proti Spartě pod širým nebem v Drážďanech, které v lednu navštívilo 32.009 diváků, což je nový rekord soutěže. Nakonec ale dokument končí dramatickou bitvou s Kladnem o udržení se v extralize.

„Rozhodli jsme se do toho jít, protože jde o památeční věc pro všechny zúčastněné. Ať už jde o fanoušky, hráče, trenéry nebo naše partnery. Zápas v Drážďanech byl pro nás zážitkem do konce života. U té příležitosti jsme se proto takto rozhodli otevřít divákům dveře do kabiny našeho týmu a ukázat jim bezprostředně život hokejistů,“ řekl šéf klubu Jiří Šlégr.

Za svůj nakonec film vzali i hráči a trenéři Vervy. „Ze začátku jsem si říkal, že to bude nepříjemné. Ale tím, jak se filmaři pohybovali v kabině pořád, jsem si na ně zvykl a po pár dnech už mi připadali jako součást celého týmu. Jako trenér můžu říct, že mi jejich přítomnost nenarušila při práci vůbec nic a je to dobrá zkušenost. A to i pro veřejnost, protože lidi uvidí, jak to v hokejových týmech skutečně funguje. V tomhle je film hodně přínosný,“ uvedl trenér Vladimír Kýhos.



Nadšený ze spolupráce i výsledného dokumentu je i útočník Jakub Petružálek. „Při prvních záběrech ve chvíli, kdy začal mluvit Martin Hofmann, mi naskočila husí kůže. Byl to neskutečný pocit a troufám si říct, že je to jeden z nejlepších filmů, které jsem za poslední rok dva viděl. Do jisté míry to bude určitě dáno tím, že v tomhle prostředí žiju. Je ale důležité, že se film netočí jen kolem nás hokejistů, ale že se scénáristé zaměřili na úzké propojení našeho týmu s lidmi,“ podotkl zkušený forvard.

Současná situace, kdy jsou zavřená kina a omezen pohyb lidí, poznamenala premiéru dokumentu. Ta nakonec proběhne pomocí online streamu v sobotu 11. dubna od 18 hodin. Vstupenky v ceně 130 korun si mohou fanoušky zakoupit na webech www.GoOut.net a www.bezfrazi.cz.

