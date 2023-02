Chytil s Palátem nastříleli po dvou gólech, slavili Vaněček a Vejmelka

Chytil (15:53, 2+0, +2, 4 střely) během přestávky pro Utkání hvězd NHL ze skvělé formy z posledních dní rozhodně nic neztratil. V pondělní domácí partii proti Calgary podpořil výhru Rangers 5:4 po prodloužení hned dvěma góly a mezi střelce se tak zapsal již v posledních čtyřech startech za sebou.

Nejprve v 6. minutě otevíral skóre duelu a po vyrovnání Blakea Colemana v úvodu druhé dvacetiminutovky proměněným samostatným únikem vrátil New Yorku vedení. S průběžnými 31 body (18+13) tak pokračuje ve vylepšování svého sezonního maxima v NHL, které dosud činilo 23 bodů. V dalším průběhu se za domácí dvakrát prosadil také elitní centr Mika Zibanejad a po šedesáti minutách hry se tak do kabin odcházelo za stavu 4:4.

Vítěznou akci si nakonec schoval na 62. minutu útočník New Yorku Alexis Lafreniere. Švédský gólman Flames Jacob Marskström, jenž dostal přednosti před náhradníkem Danem Vladařem, kryl 28 z 33 střel. Bránu vítězů hájil slovenský veterán Jaroslav Halák (rovněž 28 zákroků z 32 střel).

Stejný výsledek 5:4 po prodloužení byl v pondělní k vidění i v souboji New Jersey s Vancouverem. Dalším pojítkem se zápasem Rangers byli navíc rovněž dva dvougóloví střelci v dresu domácího celku. Výhru Devils výrazně podpořili Jack Hughes (2+1) a český útočník Ondřej Palát (18:09, 2+0, -1, 2 střely).

Rodák z Frýdku-Místku, jenž značnou část sezony promarodil se zraněnými třísly, poprvé slavil v 30. minutě po přesné teči. Jen o pouhých 28 vteřin později navíc skóroval podruhé. Své šesté trefy sezony dosáhl poté, co si zpracoval vyražený puk a ranou z mezikruží zakončil akci elitní formace New Jersey - 3:1. Krátce na to navíc podruhé skóroval i Hughes.

Průběžný náskok ale Devils udržet nedokázali. Českého gólmana Vítka Vaněčka postupně překonali Luke Schenn, Curtis Lazar a Phillip Di Giuseppe - 4:4. V prodloužení se však domácí dočkali početní výhody a tu proměnil ve vítěznou branku Švéd Jesper Bratt. Vaněček, jenž kryl 26 z 30 střel Canucks, tak přidal do svých statistik další výhru.

Vydařený výkon podal gólman Karel Vejmelka. Arizona díky jeho 33 zásahům dokázala porazit 3:2 Minnesotu po dvou gólech obránce Jakoba Chychruna a rozdílové trefě z 54. minuty od Jacka McBaina.

Na produktivní výkon z Utkání hvězd, během kterého byl s bilancí 4+3 zvolen nejužitečnějším hráčem, navázal útočník Floridy Matthew Tkachuk i v pondělním derby proti Tampě. Drtivou výhru Panthers 7:1 podpořil pěti body (2+3). Osobní statistiky si výrazně vylepšili také útočníci Carter Verhaeghe (2+2) a Sam Bennett (1+2). V dresu vítězů nechyběl český obránce Radko Gudas (18:59, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky NHL

New Jersey Devils New Jersey Devils : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:4P (1:1, 3:2, 0:1 - 1:0) Góly:

17:48 J. Hughes (Zetterlund, Hamilton)

29:27 Palát (Hamilton, Siegenthaler)

29:55 Palát

30:17 J. Hughes (Zetterlund, Severson)

64:18 Bratt (J. Hughes, Hamilton) Góly:

03:35 Podkolzin (E. Pettersson, L. Schenn)

35:29 L. Schenn (Ekman-Larsson, Garland)

39:33 Lazar (Stillman, Garland)

46:02 Di Giuseppe (Ekman-Larsson, J. Miller) Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Hamilton, Siegenthaler, Severson, Graves, Marino, B. Smith – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Zetterlund, J. Hughes (A), Šarangovič – Mercer, Haula, Tatar – Bastian, M. McLeod, Wood. Sestavy:

Delia (S. Martin) – Bear, Q. Hughes, L. Schenn, Ekman-Larsson (A), T. Myers, Stillman – Beauvillier, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Garland, J. Miller (A), Joshua – Boeser, Dries, Podkolzin – Lazar, Aman, Di Giuseppe. Rozhodčí: Dunning, McIsaac – Jackson, Cherrey Počet diváků: 14 630

New York Rangers New York Rangers : Calgary Flames Calgary Flames 5:4P (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0) Góly:

05:37 Chytil (Kakko, Fox)

22:02 Chytil

39:46 Zibanejad (Kreider, Panarin)

52:55 Zibanejad (Panarin, Vesey)

61:37 Lafreniere (Zibanejad) Góly:

10:25 Coleman (Mangiapane)

36:25 Toffoli (R. Andersson, E. Lindholm)

46:40 Mangiapane (Hanifin, Backlund)

48:41 Mi. Stone (Backlund, Coleman) Sestavy:

Halák (Šesťorkin) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Harpur – Vesey, Zibanejad (A), Panarin – Goodrow (A), Trocheck, Kreider – Kakko, Chytil, Lafreniere – Blais, Leschyshyn, Cuylle. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, C. Tanev (A), Weegar, Mi. Stone, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm (A), Dubé – Huberdeau, Kadri, Pelletier – Coleman, Backlund (A), Mangiapane – Lewis, Ružička, Lucic. Rozhodčí: Sutherland, Schrader – Murray, Smith Počet diváků: 17 173

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Góly:

29:26 Chychrun (Hayton, Keller)

49:35 Chychrun (Maccelli, Välimäki)

53:13 McBain Góly:

23:39 Kaprizov (Zuccarello, Addison)

41:40 Brodin (J. Eriksson Ek, Hartman) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Chychrun, Välimäki, Nemeth, Moser, Stecher, J. Brown – Keller (A), Hayton, Schmaltz – Crouse (A), Bjugstad, Fischer (A) – Maccelli, McBain, Kassian – N. Ritchie, Boyd, Dea. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Dumba (A), Merrill, Addison – Kaprizov, Steel, Zuccarello – Greenway, J. Eriksson Ek, Hartman – M. Foligno (A), F. Gaudreau, Boldy – Duhaime, Dewar, Reaves. Rozhodčí: Rehman, O'Rourke – Mahon, Brisebois Počet diváků: 4600

Dallas Stars Dallas Stars : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2N (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

08:08 Lundkvist (Faksa, Marchment)

27:35 Hintz (Gurjanov, J. Robertson)

Seguin Góly:

51:04 Silfverberg (Shattenkirk, Vatrano)

52:30 Henrique (Zegras) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, C. Miller, Hakanpää, Lindell, R. Suter, Lundkvist – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Marchment, Faksa, Seguin – Ja. Benn, W. Johnston, Dellandrea – Kiviranta, Glendening, Gurjanov. Sestavy:

Gibson (Stolarz) – Fowler, Kulikov, Beaulieu, Klingberg, Benoit, Shattenkirk – Henrique, Zegras, Terry – Vatrano, McTavish, Max Jones – R. Strome, Lundeström, Silfverberg – Comtois, Jays. Megna, Carrick. Rozhodčí: Schlenker, Lee – Mills, Tobias Počet diváků: 18 145

Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) Góly:

08:04 Verhaeghe (M. Tkachuk)

21:42 Bennett (M. Tkachuk, Ekblad)

28:40 M. Tkachuk

37:56 Luostarinen (Montour)

42:53 E. Staal

45:26 Verhaeghe (M. Tkachuk)

54:23 M. Tkachuk (Bennett, Ekblad) Góly:

23:02 Kučerov (Sergačjov, Point) Sestavy:

Bobrovskij – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Reinhart, Barkov (C), Lundell – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Cousins, Luostarinen, Lomberg – G. Smith, E. Staal, Tierney. Sestavy:

Vasilevskij – Bogosian, Hedman (A), Černák, Cole, Perbix, Sergačjov – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Killorn, Cirelli, Hagel – Maroon, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Naměstnikov. Rozhodčí: Trevor Hanson, Peter MacDougall – Mark Shewchyk, Ryan Galloway