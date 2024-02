Pastrňák zařídil vyrovnání, Minnesota nadělila desítku Vancouveru

Po sérii čtyř proher (0:3 s Washingtonem, 2:3SN s Tampou, 1:4 se Seattlem a 4:5PP s Los Angeles) již hokejisté Bostonu nutně potřebovali naplno zabodovat. Vybojovaná pondělní výhra 4:3 po nájezdech nad Dallasem je tak s průběžným ziskem 77 bodů vrátila do čela Atlantické divize před Floridu (76 bodů).

V řádné hrací době měli ale blíže k úspěchu hosté. Stars, s českým centrem Radkem Faksou (10:26, +/-: 0, 2 střely) v sestavě, drželi od 51. minuty po trefě beka Esy Lindella nadějný stav 2:3. Při závěrečné snaze s odvolaným brankářem se však domácí dočkali vyrovnání. Časomíra se zastavila na 58 minutách a 15 vteřinách, když se ze svého stanoviště na levém kruhu prosadil hvězdný David Pastrňák (22:36, 1+0, +1, 3 střely).

Za stavu 3:3 utkání dospělo až do penaltového rozstřelu. V něm měli dlouho navrch oba gólmani Swayman a Oettinger. Během osmi sérií si na muže v maskách přišli jen domácí kapitán Brad Marchand a ofenzivní lídr Stars Jason Robertson. Rozdíl nabídla až devátá dvojice, v níž obránce Bruins Charlie McAvoy předčil hostujícího Sama Steela. Společně se zmiňovaným Pastrňákem tak výhru mohl slavit i Pavel Zacha (22:18, +1), Jakub Lauko se tentokrát do sestavy nedostal.

Kdo se na Prezidentský den rozhodl v Minnesotě zavítat na zápas NHL proti Vancouveru, rozhodně nelitoval. Domácí hokejisté týmu Wild totiž předvedli nezapomenutelné představení, když si vyšlápli na průběžného lídra soutěže a v souboji bez obran triumfovali 10:7, čímž stanovili nový klubový rekord. Přitom když v 35. minutě hostující útočník J.T. Miller završil hattrick, drželi Canucks průběžný stav 2:5 a vše nasvědčovalo dalšímu úspěchu lídra.

Těsně před druhým odchodem do kabin ale z přesilovky snížil Mats Zuccarello a rozhodující pak byla pětigólová série z úvodu třetího dějství. Tím Minnesota senzačně otočila vývoj na 8:5. Vancouver ještě nesložil zbraně a dostal se ve skóre na nejtěsnější rozdíl, jednou asistencí se o to přičinil i český bek Filip Hronek (22:30, 0+1, -1). Vyrovnání se však nekonalo a Wild v samém závěru dosáhli na střeleckou desítku díky dvěma trefám do prázdné klece.

V divokém zápase si nejvíce vylepšili statistiky útočníci vítězné Minnesoty Joel Eriksson Ek a Kirill Kaprizov, kteří kromě hattricku nasbírali i tři asistence. Čtyři zápisy brali zmiňovaný Zuccarello a Matt Boldy (oba 1+3).

Výsledky

Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:3 (2:3, 2:0, 2:0) Góly:

04:19 Kylington

14:09 Coleman (Mangiapane, Backlund)

24:58 Kadri (Weegar, Huberdeau)

36:05 Huberdeau (R. Andersson, Šarangovič)

53:18 Mangiapane (Kadri)

58:03 Kadri (R. Andersson) Góly:

06:07 Monahan (Connor, Vilardi)

06:49 Monahan (DeMelo, Morrissey)

11:24 Monahan (Vilardi, Connor) Sestavy:

Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson (A), Hanifin, C. Tanev (A), Kylington, Pachal – Huberdeau (A), Šarangovič, Zary – Kuzmenko, Kadri, Pospíšil – Mangiapane, Backlund (C), Coleman – Dr. Hunt, Rooney, Duehr. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Monahan, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Naměstnikov, Iafallo. Rozhodčí: Skilliter, Furlatt – Galloway, Pancich

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:6 (1:2, 2:0, 0:4) Góly:

04:15 Bjugstad (Crouse, Dumba)

22:53 Keller (Schmaltz, Durzi)

30:52 Bjugstad (Keller) Góly:

02:12 Draisaitl (McDavid, Bouchard)

06:07 Janmark (Kulak, Desharnais)

44:27 E. Kane (Bouchard, Ekholm)

44:54 Hyman (Ekholm, Bouchard)

46:31 E. Kane (R. McLeod, Draisaitl)

58:51 Foegele (McDavid, Draisaitl) Sestavy:

Villalta (Vejmelka) – Moser, Dumba, Durzi, Kesselring, Välimäki, J. Brown – Kerfoot, Hayton, Schmaltz (A) – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Keller (A), L. Cooley, Guenther – Carcone, McBain, Zucker. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Ceci, Kulak, Desharnais – Draisaitl (A), McDavid (C), Perry – E. Kane, Nugent-Hopkins, Hyman – Janmark, R. McLeod, Foegele – Gagner, Holloway, Ryan. Rozhodčí: Rehman, South – Marquis, Shewchyk Počet diváků: 4600

Minnesota Wild Minnesota Wild : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 10:7 (1:2, 2:3, 7:2) Góly:

19:10 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)

31:00 Boldy (Eriksson Ek, Merrill)

39:27 Zuccarello (Kaprizov, Eriksson Ek)

40:29 Eriksson Ek (Zuccarello, Hartman)

41:23 Kaprizov (Zuccarello, Boldy)

41:44 Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov)

44:48 Rossi (Lucchini, Lettieri)

45:12 Kaprizov (Boldy)

58:53 Brodin (Eriksson Ek)

59:58 Kaprizov Góly:

02:51 Cole (T. Myers, P. Suter)

13:21 J. Miller (Juulsen)

25:37 E. Pettersson (Höglander, E. Lindholm)

29:24 J. Miller (Q. Hughes, Boeser)

34:30 J. Miller (P. Suter)

48:26 Zadorov (J. Miller, P. Suter)

57:52 Boeser (Q. Hughes, Hronek) Sestavy:

Gustavsson (41. M. Fleury) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin (A), Chisholm, Merrill – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Zuccarello, Rossi, M. Johansson – F. Gaudreau, Dewar, Duhaime – Lettieri, Hartman, Lucchini. Sestavy:

DeSmith (Demko) – Hronek, Q. Hughes, T. Myers, Cole, Juulsen, Zadorov – E. Pettersson, E. Lindholm, Höglander – Boeser, J. Miller, P. Suter – Garland, Blueger, Michejev – Lafferty, Aman, Di Giuseppe. Rozhodčí: Mclsaac, Lambert – Baker, Murray Počet diváků: 19 024

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4 (1:1, 2:3, 0:0) Góly:

09:07 Greenway (Cozens)

28:10 T. Thompson (Dahlin, Cozens)

35:20 Benson (Jokiharju, Peterka) Góly:

10:10 Henrique (Max Jones, R. Johnston)

31:59 Vatrano (McTavish, Terry)

34:34 Vatrano (McTavish, Terry)

38:56 Terry (McTavish) Sestavy:

Luukkonen (Tokarski) – Dahlin (A), Jokiharju, Bryson, Clifton, Ry. Johnson, E. Johnson – J. Skinner, T. Thompson, Tuch – Mittelstadt, Cozens, Greenway – Benson, Krebs, Peterka – Robinson, Girgensons (A), Okposo (C). Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler (A), Lindström, LaCombe, Gudas, Mintjukov, Ljubuškin – Killorn, Carlsson, R. Strome – Vatrano, McTavish (A), Terry (A) – Lundeström, Henrique (A), Silfverberg – R. Johnston, Carrick, Max Jones. Rozhodčí: Pollock, Blandina – Smith, Kelly

Seattle Kraken Seattle Kraken : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) Góly:

18:32 McCann (Dunn, Burakovsky)

30:51 McCann (Oleksiak, Borgen)

47:25 Schwartz (Gourde, Borgen) Góly:

13:30 Seider (P. Kane, DeBrincat)

27:18 Raymond (Compher, Petry)

35:58 Sprong (Fischer)

61:07 Chiarot (Larkin, Raymond) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle (A), Beniers, McCann – Burakovsky, Wennberg, Schwartz – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – B. Tanev, Yamamoto, Tatar. Sestavy:

Lyon (Reimer) – Seider, Walman, Petry, Chiarot (A), Gostisbehere, Määttä – P. Kane, Larkin (C), Rasmussen – Raymond, Compher, DeBrincat – Perron (A), Copp, Veleno – Sprong, Fischer, Fabbri. Rozhodčí: Pochmara, Kozari – Knorr, Murray Počet diváků: 17 151

St. Louis Blues St. Louis Blues : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Góly:

37:14 Saad (Parayko, Sundqvist)

58:52 Krug (Thomas, Bučněvič) Góly:

20:22 Knies (Matthews, Marner)

40:44 Matthews (Marner)

47:29 W. Nylander

59:22 McMann (Marner, Brodie) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Leddy, Parayko (A), Krug, Kessel, Scandella, C. Rosén – Bučněvič, Thomas (A), Kyrou – Neighbours, B. Schenn (C), Kapanen – Saad, Hayes, Blais – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker. Sestavy:

Samsonov (Mar. Jones) – Brodie, Liljegren, Benoit, McCabe, Lajoie, Rifai – Knies, Matthews (A), Marner (A) – McMann, Tavares (C), W. Nylander – Bertuzzi, Domi, N. Robertson – Holmberg, Kämpf, Reaves. Rozhodčí: L'Ecuyer, Luxmore – Tobias, Murchison Počet diváků: 18096

Boston Bruins Boston Bruins : Dallas Stars Dallas Stars 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

04:01 J. Boqvist (Richard, McAvoy)

21:32 Brazeau (J. Boqvist, Frederic)

58:15 Pastrňák (McAvoy, Marchand)

McAvoy Góly:

11:14 W. Johnston (Harley, Benn)

21:04 R. Suter (Hintz)

50:44 Lindell Sestavy:

Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Shattenkirk, Forbort – Pastrňák (A), Zacha, DeBrusk – Heinen, Coyle, Marchand (C) – Frederic, Geekie, J. van Riemsdyk – J. Boqvist, Richard, Brazeau. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Lindell, Harley, Hanley, R. Suter, Petrovic, Pouliot – Pavelski (A), Hintz (A), J. Robertson – Seguin, Steel, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Faksa. Rozhodčí: Sandlak, Charron – Nansen, Brisebois Počet diváků: 17 850

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Góly:

Góly:

02:26 Amadio (Whitecloud)

04:25 W. Karlsson (Martinez, Stone)

19:12 Morelli (Pietrangelo, Martinez)

38:44 Kolesar (Martinez, Morelli) Sestavy:

Blackwood (Kähkönen) – Ferraro (A), Emberson, Rutta, Thrun, M. Vlasic, Addison – Duclair, Granlund, Zetterlund – Hoffman, Eklund, Kunin – Zadina, Sturm, Labanc – MacDonald, Carpenter, Bailey. Sestavy:

L. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Miromanov, Hague, Whitecloud – Howden, Stephenson, Stone (C) – Barbašev, N. Roy, Marchessault (A) – Cotter, W. Karlsson (A), Amadio – Froese, Kolesar, Morelli. Rozhodčí: Schrader, Hanson – Fournier, Hunt Počet diváků: 13 673

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) Góly:

11:45 Bunting (Nečas, Drury)

21:59 Nečas

28:22 Kotkaniemi (Orlov, Teräväinen)

30:52 S. Aho II (Svečnikov, Fast)

42:34 Burns (S. Aho II, Jarvis)

58:11 Martinook (Jarvis, J. Staal) Góly:

35:23 N. Foligno (Bedard)

47:00 Bedard (Kurashev, T. Johnson)

49:07 T. Johnson (Bedard, N. Foligno) Sestavy:

S. Martin (Kočetkov) – Slavin (A), Burns, Orlov, Pesce, Skjei, DeAngelo – Svečnikov, S. Aho II (A), Fast – Bunting, Drury, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Teräväinen, Kotkaniemi, Noesen. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, S. Jones (A), Korchinski, Megna, Tinordi, Crevier – N. Foligno (A), Bedard, Kurashev – Beauvillier, Dickinson (A), Joe. Anderson – Katchouk, T. Johnson, T. Raddysh – Blackwell, Entwistle, Donato. Rozhodčí: Rooney, St. Laurent – Barton, Deschamps Počet diváků: 18909