Florida poslala Tampu na dovolenou, Dallas srovnal sérii proti Vegas

Jednoznačným výsledkem 6:1 smetli hokejisté Floridy rivaly z Tampa Bay a po výsledku série 4:1 na zápasy slaví postup do další fáze play off NHL. Naopak souboj mezi obhájci Stanley Cupu z Vegas a Dallasem je smírný 2:2 na zápasy poté, co Stars v poslední partii uspěli 4:2.