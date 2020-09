Začátek extraligy se komplikuje. Kometa kvůli onemocnění v týmu odkládá dva zápasy

Brno Hokejisté Brna nesehrají dnešní zápas 1. kola extraligy s Třincem ani nedělní utkání v Litvínově kvůli onemocnění šesti hráčů a jednoho člena realizačního týmu. Celý klub nyní podstoupí testy na covid-19. Ze stejného důvodu byl odložen čtvrteční duel Vítkovic s Litvínovem kvůli potížím v ostravském týmu, kde následně testy potvrdily koronavirus u 17 hokejistů a dvou trenérů.

„Šest hráčů a jeden člen realizačního týmu přes noc nahlásili vysoké teploty, z tohoto důvodu rušíme dva nejbližší zápasy a přesunujeme je na jiný termín,“ uvedl na klubovém webu majitel, generální manažer a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.



Volného nedělního termínu využije Litvínov, který místo dvou odložených duelů vstoupí do sezony doma předehrávkou 20. kola proti Hradci Králové. Mountfield měl ve 2. kole hrát doma s Vítkovicemi. Tento odložený zápas zatím nový termín nemá. Utkání s Litvínovem už si Ostravané odložili na úterý 20. října.



O osudu dalších utkání zatím nebylo rozhodnuto. Vítkovice podle rozpisu měly na příští pátek naplánované moravskoslezské derby na ledě Třince a v neděli zápas na Spartě.

Kluby musí zápasy odložené kvůli koronaviru sehrát do 40 dnů od odložení, jinak bude o jejich výsledku rozhodovat sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje.

Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.

Kometa má po dvou odložených duelech zatím na programu příští pátek domácí zápas s Českými Budějovicemi. Následně v neděli by se měla představit v Mladé Boleslavi a v úterý 29. září na ledě Vítkovic. Program se ale může změnit podle výsledků testů, pokud by Kometa musela do karantény.

„Bohužel je to paradox. Včera jsem byl nadšený z přístupu hráčů na tréninku před zápasem s Třincem. Všichni se cítili výborně, ale během posledních pár hodin je situace úplně jiná,“ komentoval situaci Zábranský.



„Ještě dnes všichni hráči včetně zaměstnanců klubu podstoupí testy a podle informací laboratoře bychom měli mít výsledky v sobotu večer nebo v neděli ráno. O dalším postupu budeme informovat po výsledcích testů. Mrzí nás to, na tento víkend jsme se hrozně těšili, ale tento rychlý vývoj rozhodl jinak,“ dodal Zábranský.