Místo stání lavice či podsedáky. Hokejové kluby musí řešit další koronavirové překážky

Praha Zdálo se, že vše je připraveno a nový ročník extraligy přes všechna koronavirová opatření obstojně odstartuje. „Budeme hrát tak dlouho, dokud nám někdo zimáky nezamkne,“ prohlásil ve středu na předsezonní tiskové konferenci prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Jenže vzápětí se vyrojily další problémy. Jedno ze dvou čtvrtečních utkání mezi Vítkovicemi a Litvínovem bylo odloženo kvůli podezření na nákazu koronavirem v týmu domácích, která se včera potvrdila u 17 hráčů a 2 koučů.



Extraligové kluby navíc musí kvůli novým mimořádným opatřením, která vejdou v platnost dnes od 18 hodin, upravit plány na obsazení tribun v domácích zápasech.

Vládní nařízení jim nedovoluje prodávat vstupenky na stání, každý fanoušek musí mít na uzavřeném stadionu své místo k sezení. Teď je na každém z klubů, jak si s další překážkou poradí.



„Přepokládali jsme, že nějaké další omezení přijde. Ze tří sektorů na stání, kde fandí kotel, jsme proto udělali provizorní sezení. Na schody jsme přilepili lavice bez opěrátek a už nám to také schválila bezpečnostní kontrola z města, takže jsme připraveni,“ uvedla pro LN marketingová manažerka HC Škoda Plzeň Lucie Mužíková.

Podobně zapracovali s přeměnou sektorů na stání třeba i v Třinci, kde už během letního poháru připevnili na tato místa sedačky. Brno tuto problematiku řeší podsedáky, které rozdá fanouškům, již mají vstupenky za branku, kde se obvykle stojí.

V Českých Budějovicích, které hrály první zápas včera s Hradcem Králové, zatím zjišťují možnosti, v Litvínově naproti tomu sektor na stání uzavřeli a celkovou kapacitu snížili na pouhých 1760 míst.

Omezení platí i z hlediska návštěvnosti. Kapacita může být využita jen do výše tisíce osob a dále maximálně z 50 % s tím, že fanoušci budou rovnoměrně rozmístěni po jednotlivých sektorech po 500 lidech, které musí být od sebe organizačně odděleny.

Třeba do pražské O2 areny tak může dorazit až okolo osmi tisícovek diváků, naopak při domácích zápasech Mladé Boleslavi zaplní ochozy maximálně 2600 příznivců. Další nařízení zahrnuje nošení roušek. Kluby si musí jeho plnění pohlídat, v opačném případě jim totiž hrozí až třímilionová pokuta.

Nový manuál

Nejhorší variantou by však byla skutečnost, kdyby diváci nemohli chodit vůbec. Klubům by tak vypadl zásadní zdroj příjmů. „Pokud by došlo k zákazu přítomnosti diváků na stadionech, byla by svolána mimořádná valná hromada klubů. Myslím, že hrát bez lidí by nedávalo smysl. Ztráty by byly obrovské,“ řekl ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček.

Chladné prostředí hokejových arén je hygieniky vnímáno jako epidemiologicky rizikové. Hlavní představitelé hokejového svazu i tak očekávají, že vláda v nejbližších dnech posvětí manuál Národní sportovní agentury počítající s tím, že pokud se v týmu objeví pozitivně testovaní, neznamená to nutnou desetidenní karanténu pro všechny, ale pouze osoby s příznaky nemoci.



„Manuál by měl platit pro všechny kolektivní sporty v zemi. Připravovali jsme ho více než dva měsíce. Museli jsme myslet na spoustu věcí, které se navíc během týdnů výrazně mění. Neočekávám však, že bychom si nějak pohoršili a vláda nám něco zpřísnila,“ zůstává optimistický Tomáš Král.



Další omezení a nařízení budou závislé na rozhodnutích jednotlivých krajských hygienických stanic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že vyléčený jedinec se vyhne karanténě na 90 dní. Hygienici z Plzně a Českých Budějovic dokonce vzkázali, že je nepoženou na testy klidně půl roku.

Testování hráčů před každým zápasem si český hokej dle Krále nemůže technicky ani finančně dovolit. Pokud na tým padne podezření z nákazy nebo karanténa, dané utkání se odloží. Oba týmy budou mít na jeho sehrání čtyřicet dní od původního data.

V případě nesehrání některých duelů se týmy budou v tabulce řadit podle průměrného zisku bodů na zápas. „Celé prostředí se musí spojit a vycházet si vstříc. Není čas na žádnou nevraživost a spory,“ zdůraznil Král.



Tento limit bude platit pouze během základní části, v play off čekají na kluby přísnější pravidla. Kdo bude v karanténě, má smůlu. Téměř okamžitě může dojít ke kontumaci zápasů i celých sérií.

Dokáže takový systém vygenerovat spravedlivého mistra?