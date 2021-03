Zacha skóroval, New Jersey to ale na New York nestačilo. Voráček s Palátem si připsali dvě přihrávky

New York Hokejistům New Jersey nestačil gól Pavla Zachy a podlehli doma v sobotním utkání NHL New Yorku Islanders 2:3. Dvě přihrávky Jakuba Voráčka neodvrátily prohru Philadelpie 4:5 s Washingtonem. Za vítěze si jednu asistenci připsal Jakub Vrána, který bodoval popáté v řadě (3+3). Stejně dlouhou sérii má i Ondřej Palát, který si upevnil pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži (11+15) a dvěma přihrávkami se podílel na výhře Tampy Bay 6:3 nad Nashvillem.

Palátovy tři body Tampě k výhře nad Detroitem nestačily. Góly Krejčího a Pastrňáka pomohly k vítězství Bostonu Dominik Kubalík s Davidem Kämpfem připravili jeden gól Chicaga, které ale podlehlo na ledě Floridy 2:4. U rozdílové branky asistoval Radko Gudas, který zaznamenal v utkání i nejvíce srážek (6) ze všech hráčů. Vítěznou trefu vymyslel Tomáš Hertl při výhře San Jose 3:1 v Anaheimu. Odchovanec pražské Slavie bodoval od vyléčení koronaviru v obou zápasech (1+2). Asistence Radka Faksy pomohla Dallasu alespoň k bodu za prohru v Columbusu 3:4 v prodloužení.

Zacha otevřel skóre v sedmé minutě, když se prosadil střelou zpoza mezikruží přes obránce a potvrdil tím pozici nejproduktivnějšího hráče týmu (7+10). New Jersey se po vyrovnání opět ujalo znovu vedení na začátku druhé třetiny, ale těsný stav neudrželo. Hrdinou zápasu se stal Kieffer Bellows, který svými prvními góly v sezoně otočil zápas ve 42. a 46. minutě na 3:2. Islanders vyhráli poosmé za sebou. Washington vedl 2:0 po první třetině a 5:2 ve 45. minutě. Pod první gól zápasu se podepsal Vrána, jehož střelu dorazil Daniel Sprong. Philadelphia po přihrávkách Voráčka dala kontaktní góly na 2:3 a 4:5. Obě akce byly podobné a po křížných pasech kladenského odchovance z pravé strany do levého kruhu skórovali Nolan Patrick a v 58. minutě i Claude Giroux. Německá one man show v NHL, Draisaitl sestřelil Ottawu pěti body. Slaví i Colorado či Montreal Zápasu Tampy Bay, která hrála poprvé v sezoně doma před fanoušky předcházel slavnostní ceremionál. Ke stropu haly vystoupal banner na počest loňského triumfu ve Stanleyovém poháru. Lightning položili základ výhry v úvodních 23 minutách, po kterých vedli 3:0. Třetí gól padl po chytré přihrávce Paláta, kterou z hranice brankoviště pohodlně usměrnil Alex Killorn za záda Pekky Rinneho. Druhý bod si připsal český útočník u gólu na 6:3 při power play soupeře. Rodák z Frýdku-Místku nasbíral v posledních pěti zápasech deset bodů (2+8). Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv