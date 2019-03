Začíná baráž o extraligu. Jsme outsideři, ale budeme jako hladoví psi, říká Jágr

PRAHA Růžička, Jágr, Prospal, Plekanec, Rolinek. Tolik reprezentačních kapitánů, mistrů světa či olympijských vítězů ještě extraligová baráž, která dnes začíná prvním z dvanácti kol, ještě nezažila.

Kdepak extraligové play off. Největší koncentraci hokejových hvězd letos nabídne prolínací soutěž o záchranu, resp. postup do extraligy.

O setrvání v nejvyšší soutěži se bude snažit střevními potížemi výrazně zasažený Chomutov v čele s nejlepším trenérem samostatné české historie Vladimírem Růžičkou a ligovým veteránem Radkem Dudou.



„Takhle špatně mi nebylo nikdy v životě, je to úplně šílený. Zvracení, průjem jako blázen, vysoké horečky, křeče v břiše, celé tělo vás bolí. To jsem vážně nikdy nezažil. A u všech to má stejný průběh. Jsem zvědavý, co budeme dělat,“ přiznal o současném stavu chomutovských hráčů Radek Duda.

Radek Duda.

Kvůli střevní viróze celého týmu museli extraligové play off dohrávat junioři.



Výrazně nepovedenou sezonu budou chtít v baráži zachránit v Pardubicích. Opírat se mohou především o kapitána mistrů světa z roku 2010 Tomáše Rolinka a střeleckou hvězdu Petra Sýkoru.

„Baráž jsem už nikdy znovu hrát nechtěl. Noční můra je zpátky. Ta situace je ale tady a nám nezbývá než to ubojovat. Je tu jiný tým, jiná nálada. Pořád je to ale jen o tom, zvládnout dvanáct zápasů,“ burcuje své spoluhráče pardubický kapitán Rolinek, který si se spoluhráči vyzkoušel prolínací soutěž před dvěma lety.

Atraktivitu letošní baráže letos výrazně zvyšují oba prvoligové týmy. Vítězné České Budějovice vede coby trenér dvojnásobný mistr světa Václav Prospal.

Ten před 14 lety při výluce v NHL dokázal Motor dostat přes nástrahy druhé nejvyšší tuzemské soutěže i baráže do extraligy a kvůli stejnému cíli se na jih Čech odstěhoval ze svého bydliště na Floridě.

Václav Prospal

„Posunuli jsme se někam, kde tahle organizace dva roky nebyla. Je fajn, že můžeme ještě v téhle fázi sezony hrát. Na druhou stranu jsou tam s námi další tři týmy, jejichž sílu musíme respektovat. Máme nějaký cíl a vždycky chcete končit sezonu vítězně. Věřím, že se kluci v baráži vybičují,“ doufá Prospal.

No a pak je tu samozřejmě nejtěžší váha. Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa i vítěz Stanley Cupu – sedmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna Jaromír Jágr.



Na ledě pomohl paní Poldi porazit v semifinále vítěze základní části první ligy z Jihlavy a stejně jako jeho někdejší spoluhráč Prospal nebere nic jiného než návrat do extraligy.

Už loni se Kladno o návrat do extraligy pokoušelo, jenže možná právě Jágrova absence na ledě zapříčinila, že postup mezi elitu nevyšel.

Letos se s ním v jednom útoku bude prohánět dlouholetý kapitán národního týmu Tomáš Plekanec, druhou lajnu pak vede světový šampion z roku 2010 Petr Vampola. Přesto Jágr považuje svůj tým za outsidera baráže.

„Určitě se o to porveme. Ale nemám žádné velké oči. Jsem realista. Nechci, abychom se před nikým strachovali. Ale také se nad nikoho nepovyšujeme. Člověk musí být skromný. Kdybych měl uvést nějaký příměr, vždycky říkám, že to je, jako když máš dva psy. Jeden je silnější, druhý o něco slabší. Ale ten slabší neviděl celý rok maso. Takže musí být jasné, kdo se bude o to maso víc rvát, “ řekl Jágr pro deník Sport.



Jak si všechny čtyři týmy povedou, napovědí už dnešní zápasy. Chomutov hostí Kladno, České Budějovice míří do Pardubic. Oba duely začínají v 18 hodin.