Ze ztroskotance hrdinou. Před rokem ho vyháněli z Detroitu, teď dovedl Carolinu k senzačnímu postupu

raleigh/praha Severní Karolína není zrovna hokeji zaslíbená oblast. Právě v ní ovšem, ze všech koutů širého světa, našel ráj brankář Petr Mrázek. „Jsme tam! Jsme tam! Jo. Jo!“ křičel divoce do mikrofonu po vítězství nad New Jersey 3:1, jímž si Carolina Hurricanes pojistili postup do play off – poprvé od jara 2009.

Masku měl při rozhovoru zvednutou na čelo. Na zarostlé tváři se mu perlily krůpěje potu. Mával zaťatou pěstí, sršelo z něj nadšení, takže pekelný rámus málem zbořil už tak burácející PNC Arenu.



Loni se nad jeho kariérou v NHL smrákalo. Byl bez angažmá, uvítal roční smlouvu, slevil ze 4,15 milionu dolarů na jeden a půl.

Teď patří k miláčkům fanoušků, doufá v dlouhodobý a výnosný kontrakt. Budoucnost se na něj líbezně usmívá.

Ze čtyřiceti příběhů českých vyslanců v právě ukončené sezoně slavné soutěže je ten jeho patrně nejradostnější.



Petr Mrázek zařídil Carolině postup do Stanley Cupu v zápase s New Jersey.

V Bostonu se dařilo zručným Davidům Pastrňákovi s Krejčím. Obdivuhodný pokrok udělali gólman Rittich v Calgary, střelec Vrána ve Washingtonu či centr Hertl v San Jose, kde nečekaně prorazili zadák Šimek a křídlo Radil.

Kdyby ale hokejisté fungovali jako obchodní firmy na trhu, nejvíc by stoupla cena akcií sedmadvacetiletého „chytače“ z města Raleigh ležícího v teplých krajích na východě USA.

Hned v úvodu Stanley Cupu ho čeká atraktivní série s obhájci poháru z Washingtonu, jimž kapitánuje bombarďák Ovečkin.

Nadějné mužstvo v ní nebude favoritem, ale hvězdičky Aho, Teräväinen, Svečnikov, Hamilton, Faulk, Niederreiter a snad i Nečas mohou v dalších ročnících zářit ještě víc.

Dvojice pro 1. kolo: Východní konference:

Tampa – Columbus

Boston – Toronto

Washington – Carolina

NY Islanders – Pittsburgh Západní konference:

Calgary – Colorado

San Jose – Las Vegas

Nashville – Dallas

Winnipeg – St. Louis

„Kdyby záleželo na mně a kdyby byla domluva s Hurricanes snadná, rád bych zůstal. Tým je mladý a půjde nahoru. S přítelkyní se nám tu líbí. Tak proč se dobrovolně stěhovat?“ řekl Mrázek.

Jako málokdo v létě 2018 věřil, že Carolina postoupí do play off, řada znalců pochybovala, že Mrázek v zámoří vzkřísí mdlou slávu.

Vždyť po působivém nástupu v Detroitu ztrácel výkonnost, pozici v týmu i pověst fajnového chlapíka.

Ze zákulisí prosakovaly zvěsti o jeho namyšlenosti a podrážděnosti. Po výměně do Philadelphie nějak zvlášť neokřál. Předloni mu nevyšlo ani mistrovství světa.

Mrázek se po výchovných políčcích oklepal a rozehnal úvahy o potupném ústupu do Evropy, odkud pro brankáře obvykle není cesty zpět do NHL. Se vší pokorou se pustil do roboty.

V září a říjnu v Raleighu kamarádsky pomáhal se zabydlením zelenáči Martinu Nečasovi.

Nenechal se otrávit listopadovým zraněním ani modřinami po ranách, které málo tlumila vedením ligy zmenšená vesta. Pochvaloval si práci s gólmanským trenérem Balesem.

Gólman Petr Mrázek se spoluhráči z Caroliny.

Styl chytání upravoval i díky radám zkušeného parťáka McElhinneyho, jenž mu například doporučil výměnu nože na brusli za vyšší. „Najednou jsem mnohem víc a dřív ve správném postoji,“ liboval si.



Stal se jedničkou. Získal si respekt spoluhráčů u kouče Brind’Amoura. V poslední týdnech se Hurricanes rvali o místenku do play off a on ze 13 mačů vychytal 11 výher s úspěšností 94,4 procenta a průměrem 1,68 gólu na zápas.

Své umění opentlil bavičskými prvky, díky nimž si ho diváci ještě víc zamilovali.

Tu zastavil puk na čáře holí, jindy ho zase bystře vypíchl soupeři při nájezdu. Bujaře se radoval po vítězstvích a zapojoval se do originálních oslavných scének v domácí hale.

Chválu skromně odkláněl na ostatní. Šířil kolem sebe nadšení. Zkrátka náramně zapadl do překvapivě úspěšného týmu, který kdekomu vytřel zrak.

Ze ztroskotance je hotový hrdina davů.