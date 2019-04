Hertl v exkluzivním rozhovoru: Snažím se udělat všechno, abych důvěru týmu nezklamal

SAN JOSE (od našeho spolupracovníka) Životní sezonu má za sebou český útočník Tomáš Hertl, který v dresu San Jose Sharks zaznamenal v základní části NHL v 77 zápasech 35 branek a 39 asistencí.

Parádní základní část zakončil Tomáš Hertl v závěrečném duelu proti Coloradu, kdy při výhře 5:2 zapsal dvě asistence.

A poté byl vyhlášen nejlepším hráčem sezony „Žraloků“. „Nečekal jsem to. Sezona mi vyšla, moc si toho ocenění vážím, hodně mě potěšilo. Ale nechci, aby mi to šlo jen jeden ročník,“ řekl pětadvacetiletý útočník v exkluzivním rozhovoru pro Lidovky.cz. Navíc se spoluhráči jej už v noci na čtvrtek čeká první duel play off proti loňskému finalistovi Stanley Cupu Vegas Golden Knights.

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil poslední zápas s Coloradem a letošní sezónu v NHL?

I když poslední zápas sezóny nemohl nic na našem umístění změnit, jednalo se pro nás o důležité vítězství. Hráli jsme doma pro fanoušky, které výsledek jistě potěšil, a potřebovali jsme si zvednout sebevědomí před play-off. V uplynulých třech týdnech jsme měli trochu krizi, když jsme prohráli devět z deseti zápasů. Nicméně celá sezóna se vydařila a dosáhli jsme jako tým v tabulce přes 100 bodů, což je skvělý úspěch, a skončili jsme druzí v celé konferenci.

Lidovky.cz: Vám sezóna také vyšla.

Z osobního hlediska se určitě jednalo o nejlepší sezónu v celé kariéře v NHL a v celém životě. Jsem za to hrozně rád, i proto, že se mi vyhýbala veškerá zranění.

Lidovky.cz: Kde hledat důvody zlepšení? Nějaká speciální letní příprava?

To bych neřekl, příprava byla stejná jako v uplynulých letech. Jen mi to tam letos prostě padalo víc než v předchozích sezonách a také jsem od začátku sezony dostával na ledě hodně času, hraju v prvních dvou lajnách, chodím na přesilovky. Pomohlo mi i to, že vím, že když něco jednou zkazím, tak půjdu na led znovu, že mi trenér důvěřuje. Takže jsem si věřil, začaly mi vycházet kličky, cítím se výborně na puku a s tím přišly i body.

Lidovky.cz: Před posledním zápasem sezóny jste byl spolu s Brentem Burnsem vyhlášen nejlepším hráčem mužstva. Co to pro Vás znamená?

Nečekal jsem to. Jsem za to velmi rád, že někdo oceňuje takto moje výkony. Sezóna se mi povedla a toho ocenění si moc vážím. Ale nechci, aby mi to šlo jen v jednom roce, doufám, že navážu i příští rok, aby jich bylo víc a víc.

Lidovky.cz: Letos jste měl poprvé i české spoluhráče, Radim Šimek zářil v obraně, Lukáš Radil dával důležité góly. Mohl to být další faktor pro vaše zlepšení?

Určitě jsem byl rád, že tady hráli, ale že by se to podepsalo na mém zlepšení, o tom pochybuji. V kabině máme fajn partu, hraje se mi dobře se všemi. Mám radost, že se Radim probojoval do základní sestavy, byl oporou, škoda jeho nedávného zranění, snad se brzy dá už dohromady. Luky Radil také pomohl. Jsem za kluky rád, doufám, že tady se mnou vydrží delší dobu, nikoho dalšího z Čechů jsem tady nezažil.

Lidovky.cz: Podnikali jste něco společně ve volných dnech?

Abych byl upřímný, tak ono to moc nejde. Náš zápasový program je velmi nabitý, když přijedeme domů, tak jsme rádi, že jsme doma, že si odpočineme. Párkrát jsme zašli na večeři, ale spíše si pokecáme v kabině, uvolníme se, zasmějeme se. Ono se stále někam létá a cestuje, takže je každý rád, když hrajeme doma.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se změnila vaše role v týmu?

Určitě, hraju tady již šestým rokem, letos skoro dvacet minut za zápas, takže se mnou trenéři počítají jako s jedním z lídrů. Cítím, že na mne spoléhají, že mě posílají více na led, když prohráváme o gól, abychom vyrovnali. Vážím si toho, že mě berou, nejen vedení, ale i spoluhráči v kabině na mne sázejí. Snažím se na ledě udělat všechno, abych jejich důvěru nezklamal, abych si postavení udržel a byl zde lídrem nejen jeden rok, ale třeba celou kariéru.

Lidovky.cz: V okolí San José žije mnoho Čechů, hodně jich pracuje v různých firmách v Silicon Valley. Dostanete se někdy do české komunity?

Vím o nich, jednou za rok pro ně pořádá náš tým tzv. Czech Heritage Night, což je vybraný zápas proti soupeři, za který hrají také další čeští hokejisté, takže na takové utkání spousta českých fanoušků, po zápase se s nimi sejdu. Jinak vím, že zde žije a pracuje hodně Čechů, že zde existuje česká restaurace, ale program máme tak nabitý, že na nějaké společné akce nezbývá čas.

Lidovky.cz: Zrovna tento týden probíhá v San Francisku český filmový festival Czech That Film. Nicméně do kina asi nemáte čas zajít.

Slyšel jsem o tom v minulosti, letos jsem to bohužel nezaregistroval, ale můj program by mi to stejně nedovolil. V minulém roce jsem věnoval hokejku české škole, takže o řadě věcí vím. Navíc za mnou občas přijede někdo z domova, teď jsem tu měl bráchu s kamarády, předtím strejdu, těm se věnuji, takže na další interakci s komunitou, když hrajeme i o víkendech, na to bohužel není čas.

Lidovky.cz: V noci na čtvrtek startuje play off a Vegas Golden Knights máte co vracet...

Těšíme se, víme, že to bude vyhrocené, od loňska mezi týmy panuje rivalita. Já mám podobné napínavé zápasy hrozně rád, jde v nich o všechno. V play-off se celkově jedná o jiný hokej, rychlost hry se úplně změní, všichni bruslí rychleji a dávají do hry úplně všechno. Tyhle zápasy mne baví úplně nejvíc.

Lidovky.cz: Před několika lety jste se probojovali do finále Stanley Cupu. Patříte mezi favority. Máte tým zralý na to, aby letos konečně vyhrál?

Doufáme. Věříme si, máme za sebou skvělou sezónu. Do play-off se uzdravila naše opora Eric Karlsson, který nám může hodně pomoct, tak doufám, že dojdeme co nejdál. Ale soustředit se musíme nyní jen na první utkání, u kterého musíme začít, protože každý zápas bude hodně náročný. Uvidíme, jak to půjde, je to hodně vyrovnané, ale nejdeme do vyřazovací části, abychom vypadli hned v prvním kole.