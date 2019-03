NHL: Faksa pomohl dvěma góly k vítězství Dallasu ve Winnipegu 5:2

New York Český útočník Radek Faksa pomohl v NHL hokejistům Dallasu dvěma góly k důležitému vítězství v boji o play off na ledě Winnipegu 5:2. Zazářil také Pavel Zacha, který se na výhře New Jersey nad Buffalem 3:1 podílel vítězným gólem a asistencí a byl zvolen první hvězdou zápasu.

Skóroval také Tomáš Hertl ze San Jose, ale pět vteřin před koncem pouze zkorigoval stav při domácí prohře s Detroitem na 2:3. Hertl se s 33 góly vyrovnal na pozici nejlepšího českého střelce v soutěži Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Se svým týmem ale musel strávit už šestou prohru za sebou.

Pastrňák si připsal dvě asistence v duelu v Tampě Bay, kde Bruins prohráli 4:5. Jednu přihrávku v dresu poražených zaznamenal David Krejčí. Lightning přišli v první třetině o útočníka Ondřeje Paláta, který odstoupil se zraněním v horní části těla.

Dominik Simon pomohl asistencí k vítězství Pittsburghu na ledě New York Rangers 5:2. Za domácí díky přihrávce bodoval po devítizápasovém půstu devatenáctiletý talent Filip Chytil.