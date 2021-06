Zklamaný kapitán Kovář: Stává se z toho evergreen. Chtěli jsme více, ale celý turnaj nám nevyšel

Sedl si před mikrofon a kameru a koukal do prázdna. Z výrazu kapitána hokejové reprezentace Jana Kováře čišelo po vyřazení ze čtvrtfinále světového šampionátu s Finskem obrovské zklamání. „Mistrovství nám nevyšlo od začátku do konce,“ vykládal zlomeně.

Ve čtvrtfinále jste nedokázali dát gól. Proč?

Čekal jsem, že nepadne moc gólů, protože Finové hrajou dobře defenzivně. Náš výkon a výsledek byl vlastně obrazem celého našeho turnaje.

Na branky jste se nadřeli, přitom se zdálo, že máte gólové hráče. Co bylo špatně?

Nevím, v čem to haprovalo, těžko hodnotit takhle krátce po vyřazení. Nenašel se nikdo, kdo by gól dal.

Měli jste medailové ambice i slibnou přípravu. Kde přišel zlom?

V celém turnaji to z naší strany nebylo ideální a ve čtvrtfinále to bylo završení, že se nám nedařilo.

Leckdo čekal, že vás probere obrat se Švédy, ale nestalo se. Čím to?

Těžko soudit, proti Finsku to bylo těžké, protože hrálo podobným systémem jako my, hodně zezadu, takže nám nedovolovali moc vyloužených šancí. Prvních pět minut jsme začali dobře, ale potom jsme se nedostávali do tlaku. Možná až na konci, kdy jsme odvolali gólmana. To bylo málo.

Pár šancí český tým měl: Zadina trefil brankářovu hokejku, Kubalík gólmanův rukáv. Dá se neúspěch shodit nedostatek štěstí?

To určitě ne, protože jsme si postup do semifinále za tenhle turnaj nezasloužili. Nešli jsme tomu naproti. To, co jsme předvedli, bylo na úspěch málo.

Vy za sebou máte sedmý šampionát, marně čekáte na medaili. Mrzí vás to o to víc?

Zklamaný nejsem jenom já, ale všech pětadvacet kluků v kabině i realizační tým. Měl jsem být lepší lídr na ledě, to se nebudu vymlouvat. Nevím, co k tomu říct, je to zklamání. Každý rok to samý, ta samá odpověď po prohraném čtvrtfinále... Chtěli jsme se umístit líp, ale turnaj nám nevyšel od začátku do konce.

Šimon Hrubec říkal, že Finové dokázali dobře měnit taktiku. Proč jste nedokázali zareagovat?

Nevím, co k tomu říct. Snažili jsme se, trenéři nás naváděli, ale nedrželi jsme se na pucích a prohrávali souboje. Tím to je, protože dnešní hokej je o soubojích.