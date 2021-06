RŮŽIČKA: Chyběla mi obrovská bojovnost i český ‚ťukes‘. Finové jsou nesmírně chytří

Praha/Riga Byl u posledního českého hokejového zlata. Jako hlavní trenér dovedl národní tým v roce 2010 v Německu až na úplný vrchol světového šampionátu. Teď Vladimír Růžička přihlížel tomu, jak český tým vypadl ve čtvrtfinále MS s Finskem. „Finové jsou nesmírně chytří. Od začátku nedávali energii do rychlých brejků, nechávali nás hrát,“ říká olympijský vítěz z Nagana pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil čtvrtfinálový duel? Česko v něm vyprodukovalo 28 střel, jen opravdové minimum však ohrozilo finského brankáře…

Byl to velmi taktický souboj. Naši neměli skoro žádné šance. Od začátku utkání to spělo k tomu, že kdo vstřelí první branku, tak vyhraje.

Lidovky.cz: Byl výkon z utkání s Finy vyústěním celého turnaje? Češi v něm hráli od samého začátku o „život“.

To si úplně nemyslím. Osobně bych řekl, a už jsem to zmiňoval několikrát, že nejsme produktivní. Přesně v takovémto utkání musíte dát gól. Celý turnaj jsme tu produktivitu postrádali. Mimo dvou zápasů, kdy jsme pár gólů dali, to nebylo ono.

Lidovky.cz: Do klíčového duelu naskočilo hned několik překvapivých jmen. Co si myslíte o nominaci Lukáše Radila do utkání? V turnaji předtím naskakoval velmi zřídka. Najednou se objevil i v posledním střídání, kdy hráli Češi power-play.

Tohle se mi nechce hodnotit. To musí vědět trenéři, kteří jsou v centru dění. Rozhodli se takhle, tak to tak bylo. Vůbec do toho nevidím… Můj názor je takový, že mezi naše nejlepší hráče patřil Matěj Stránský, který na můj vkus dostával po celou dobu turnaje málo prostoru. Dnes toho odehrál dost, ale v předchozích utkáních tomu tak nebylo. V obraně bych pak vyzdvihl jednoznačně Filipa Hronka.

Lidovky.cz: Do očí bila česká úspěšnost na vhazování v klíčových momentech. Při hře bez brankáře Češi prohráli tři ze čtyř... Mělo to na vývoj utkání velký vliv?

Jak říkáte. Byla škoda, že jsme v posledních dvou minutách, kdy jsme hráli power-play, dvě nebo tři buly prohráli. To pak samozřejmě rozhoduje. Kdybychom ty vhazování vyhráli, tak jsme měli střely, z nichž pramení šance. To se tak ale někdy stává. Není to tak jednoduché.

Lidovky.cz: Na turnaji nikdo příliš nezazářil, zklamaly především hvězdy z NHL. Souhlasíte, že Pešánův výběr postrádal tahouna? Někoho, kdo rozhodne utkání skvělou individuální akcí?

Úplně bych nechtěl hodnotit, kdo zklamal, kdo ne. Chyběla mi od kluků koncovka a taková ta obrovská česká bojovnost. V tomhle směru nevím, zda to bylo úplně ono. Jinak měl tým sílu, jednu z největších za poslední roky. O to větší škoda, že jsme vypadli ve čtvrtfinále.

Lidovky.cz: Vypíchl byste někoho z hráčů českého týmu? Fanoušky zaujal především rychlík Jakub Flek...

Jakub Flek hrál dobře, ale nemůžeme čekat, že přijede na mistrovství světa a bude rozhodovat všechny zápasy… Ale určitě hrál výborně.

Lidovky.cz: Koho teď tipujete na celkové prvenství? Obhájí Finsko předloňský triumf? Nebo je dokáže zastavit někdo z trojice Německo, Kanada, USA? Všichni zástupci semifinále jsou navíc z jedné skupiny...

Vypadlo i Rusko. Zbývá tam Kanada s Američany a Němci, ale Finsko hraje nesmírně nepříjemný hokej. Perfektně brání, vyčkávají. Od samého začátku vůbec nedávali energii do rychlých brejků, házeli puky do středního pásma a nechávali nás hrát… Jsou velice chytří a mají dobře připravené hráče. Ti vědí, že to bude o jednom či dvou gólech. Mohou dojít opět nejdál.

Lidovky.cz: Čechy vždycky zdobila šikovnost a tvořivost. Letos jsme hráli spíše po mantinelech, souhlasíte?

Jak říkáte, chyběly mi tam rozhodující přihrávky, takový ten český „ťukes“. Připadalo mi, že jsme volili spíše jednoduchou hru. Neměli jsme takovou tu pohodu, puky nám spíše odskakovaly. Z toho pramenily nepřesné přihrávky.

Lidovky.cz: Jak by se nakonec dalo vystoupení Pešánova výběru v Lotyšsku zhodnotit? Cesta skončila ve čtvrtfinále, takže jednoznačný neúspěch?

Vždycky jsme brali jako úspěch, když jsme se dostali mezi poslední čtyřku…