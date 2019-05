‚Gudasova rána z půlky? Pro brankáře to lehké není. A Francouz chytal jistě,’ říká Prusek

BRATISLAVA Českou kanonádu 8:0 s Itálií, po níž má tým Miloše Říhy na hokejovém mistrovství světa v Bratislavě nakročeno do čtvrtfinále, pořádně „odšpuntoval“ Radko Gudas gólem z poloviny hřiště. „Pro brankáře to není nic jednoduchého,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý gólman a mistr světa Martin Prusek.

Jak se světový šampión z roku 1999 dívá na situaci brankářů v českém týmu? “Pořád je čas to před čtvrtfinále vymyslet,“ říká třiačtyřicetiletý Martin Prusek.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte jasnou výhru 8:0 Česka nad Itálií?

Co říct, kluci nemuseli vydat ze sebe úplně všechno, Italové nebyli ten tým, který by nám mohl znepříjemnit cestu. Možná ten začátek nebyl úplně ideální, ten včerejšek vzal asi klukům hodně sil. První třetina nebyla tedy ok, ale jak jsme dali dva tři góly, bylo po zápase.

Lidovky.cz: Nepřekvapilo Vás ale, s jakou chutí Italové nastoupili do všech třetin, i když pak už bylo rozhodnuto?

Ano, je to tak, já myslím, že oni to zkoušejí zatlačit, ale ta kvalita protivníka, v dnešním zápase nás, se projeví. Opravdu je to nejslabší tým skupiny a podle toho vypadají výsledky.

Lidovky.cz: Využijme toho, že jste bývalý brankář a trenér brankářů, jaký je takový zápas pro gólmana?

Není to moc příjemné, moc toho nejde. Ze začátku měli Italové pár pološancí, ale Pavel Francouz to tam chytil velmi jistě. Je dobře, že jsme nedostali náhodného góla. Samozřejmě nevěřím, že by toho Italové nějak využili, ale mohlo to být složitější. Takhle byla situace jednodušší.

V utkání s Itálií si Češi s chutí zastříleli.

Lidovky.cz: Jak se díváte na situaci v českém týmu na brankářském postu? Chytali už Bartošák, Hrubec i Francouz. Na koho byste ukázal Vy jako na jedničku?

Těžko říct, jak to bude. Pořád jsou dva zápasy ve skupině, Rakousko a Švýcarsko. Pořád je tedy čas to vymyslet na čtvrtfinále a zatím bych nepředbíhal. V hokeji se to moc nevyplácí, tipovat a říkat, co a jak bude. Uvidí se.

Lidovky.cz: Je někdo, kdo Vás z brankářů zaujal i z jiných týmů?

Určitě spíš zámořští brankáři. Z těch evropských kromě Rusů a Švédů se mi hodně líbil lotyšský gólman Merzlikins, i když od nás dostal šest gólů. Je velmi rychlý, dynamický a jistý. Včera možná dostal jeden dva góly, které chytit mohl, ale před tím se mi velmi líbil. Nejde pořád sledovat jen ty brankáře z top týmů, tam ta kvalita je samozřejmě prověřená.

Lidovky.cz: Dnes se mezi střelce zapsalo hned šest českých hráčů, kdo se Vám osobně líbil nejvíce?

Dneska je to těžké, jasně, Jaškin dal dva góly, ale mně baví hrozně hra Honzy Kováře. Chytrá, nezištné přihrávky do šancí. Líbí se mi.

Lidovky.cz: Chci se zeptat ještě na dnešní gól Radka Gudase od půlící čáry. Co o tom jako gólman soudíte?

Hrozně nepříjemný puk pro brankáře. Jde to na Italův vrub, to je jasné, ale ten puk skočil od ledu a odrazil se. Je hrozně těžké zmapovat střelu, jak se odrazí, jestli to neskočí to na hranu. V tomhle byl vždycky výborný Martin Hamrlík, který to dělal vyloženě cíleně, že nahazoval takové žáby klidně od svojí modré čáry a čekal, kde to skočí. Měl cit a odhad. A to pak pro brankáře opravdu není lehké.