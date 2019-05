ŽIVĚ: Česko - Itálie 5:0. Kanonáda pokračuje, poprvé na turnaji se prosazuje Jaškin

Bratislava Zkušený útočník Milan Gulaš se ve třiatřiceti letech dočkal premiéry na velké akci. Na mistrovství světa v Bratislavě ho trenéři dopsali na soupisku a je v sestavě v utkání proti Itálii. V brance nastoupil poprvé na turnaji Pavel Francouz, do sestavy se vrátil mladý útočník Filip Chytil. Utkání sledujte v naší reportáži.

„Hrozně moc se těším,“ přitakal dlouholetý vyhlášený smolař národního mužstva Gulaš, jenž patrně vytvoří „plzeňskou“ útočnou formaci s Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem.

Na pátém šampionátu ze šesti absolvovaných se představí devětadvacetiletý Francouz. Z dosud odehraných čtyř utkání v Bratislavě hájil branku ve třech případech Patrik Bartošák. Na úvod proti Švédsku (5:2), pak s Ruskem (0:3) a ve čtvrtek proti Lotyšsku (6:3). Zbývající duel proti Norsku (7:2) strávil v brankovišti Šimon Hrubec, který dnes bude krýt Francouzovi záda.



#CZEITA Milan Gulas scores in his first #IIHFWorlds game!@narodnitym



