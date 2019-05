Teď se zaradujeme, ale výkon nebyl dobrý, krotí postupovou euforii dvougólový Kovář

BRATISLAVA Vyfoukl puk slavnému Leonu Draisaitlovi, vjel s ním do německého pásma. A mazanou střelou do protipohybu překvapil Philippa Grubauera. „Nečekal jsem, že to gólman tak sežere,“ usmíval se Jan Kovář.

Úvodní trefou 29letý centr rozproudil nervózní mač. A druhou trefou do opuštěné brány pečetil výhru a český postup 5:1.



Je to úleva, že Češi konečně přešli přes čtvrtfinále?

Jsme rádi, ale tím to nekončí. Nemůžeme být v euforii, nepodali jsme dobrý výkon. O víkendu musíme být lepší.

Dolehla na vás zodpovědnost?

Začali jsme docela dobře, přišlo jedno lepší střídání Němců, znejistili jsme a oni toho využívali.

Brankář Patrik Bartošák se se spoluhráči raduje z postupu do semifinále.

Rozhodilo vás německé vyrovnání?

Myslím, že góla jsme dostali zaslouženě. Strašně jsme chybovali, nehráli jsme dobrý hokej. Vzali jsme si z toho ponaučení a jdeme dál.

Jak se tedy rodil postup?

Těžce! Němci byli hodně siloví, moc jsme nevyhrávali souboje, neudrželi jsme se ve třetině a oni hráli dobře. Uklidnil nás gól na 2:1 a pak jsme si to pohlídali.

Druhý gól jste dal v závěru. Projevily se vaše zkušenosti?

Doufám, že je ještě ukážu. Čeká nás těžký víkend a musíme se na to připravit.

Cítíte, že medaile je blízko?

Chceme ji. Jdeme do dalšího zápasu a porveme se o finále.

Čeká vás Kanada.

Co na ni říct? Velice silný tým plný skvělých hráčů. Zaradujeme se teď, ale musíme se připravit na další zápas.

Viděl jste nějaký její zápas?

Ty brďo, nevím. Moc jsem na hokeje nekoukal. Přepínali jsme, když hráli s Amerikou, to hráli velice dobře. Nečeká nás nic jednoduchého.