ŽIVĚ: Rakousko - Česko 0:3. Po přihrávce Voráčka zvyšuje vedení Simon

Bratislava Do dnešního odpoledního zápasu skupiny B mistrovství světa v Bratislavě proti Rakousku nastoupí v zahajovací sestavě na pozici brankáře opět Pavel Francouz. Trenéři v čele s Milošem Říhou zvolili složení se sedmi obránci a třinácti útočníky, do utkání nezasáhnou bek Michal Moravčík a útočník Filip Chytil. Stý reprezentační start si připíše obránce Jan Kolář.

Osmadvacetiletý Francouz, který se k týmu připojil teprve před týdnem jako poslední gólman po vyřazení Colorada z play off NHL, si v pátek proti Itálii odbyl první start na letošním MS. Přispěl k výhře 8:0, k uhájení čistého konta mu stačilo 15 zákroků. Záda mu bude krýt Patrik Bartošák.

„Sestava bude trošku jiná, udělali jsme pár změn, ale celkově vzato by to mělo být podobné jako naposledy,“ řekl novinářům po dnešním brzkém rozbruslení asistent trenéra Robert Reichel. „Půjdeme do zápasu s třinácti útočníky a budeme chtít všechny zapojit. Hrát budou tentokrát Tomáš i Hynek Zohornové,“ nastínil Reichel. Oba bratři s Italy nehráli.



Mezi hráče se stovkou startů v dresu národního týmu na kontě se zařadí obránce Jan Kolář.