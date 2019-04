Cikáne zku*venej je rasismus, fanoušci Komety. Lakatoš je také hokejista

PRAHA Zatímco majitel a trenér hokejového Brna Libor Zábranský je ochotný přijmout jakoukoliv pokutu za to, že fanoušci Komety v semifinále play off rasisticky uráželi útočníka Liberce Dominika Lakatoše slovy „cikáne zku*venej“, někteří brněnští příznivci s tím nesouhlasí. Podle nich není nic špatného Lakatoše nazývat cikánem, když cikánem opravdu je.

Ano, Lakatoš z poloviny Romem skutečně je. Ale co na tom? Pokud mu fanoušci říkají navíc vulgárně, „cikáne“, pak se jedná o zjevný rasismus. Kdyby na něj řvali „zku*venej Lakatoši“, na vulgárnosti by to sice nic neměnilo, ale nešlo by o rasismus.

Fanoušci Komety by si měli uvědomit, že kdyby kdokoliv řval například na největší hvězdu jejich klubu Martina Erata „bělochu zku*venej“, šlo by o rasismus rovněž.



Vysokou pokutu by tak Kometa jako celek měla přijmout a poučit se z ní propříště.