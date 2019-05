Čechy rozlítila reklama Adidasu. Kvůli černošské hvězdě NBA s plnovousem chtějí firmu bojkotovat

PRAHA Jedna z nejznámějších sportovních oděvních značek Adidas stihla v Česku nepříjemnost. Rozruch způsobila na sociálních sítích její globální reklama s vousatým sportovcem tmavé pleti. Stovky uživatelů podnítila k sepsání negativních, a mnohdy až rasistických komentářů, aniž by tušili, že oním mužem je jeden z nejlepších basketbalistů současnosti, Američan James Harden.

Ve sponzorovaném facebookovém příspěvku z 22. května Adidas upozornil na to, že letos oslavuje „70 let inovací“. Oznámení společnost doplnila fotografií Afroameričana s hustým plnovousem a přísným výrazem ve tváři, oděného do mikiny s proslulými třemi pruhy.



Právě skutečnost, že v reklamě cílené na české občany vystupuje muž tmavé pleti, vyvolala rozhořčení u řady fanoušků značky. „Proč tam jako je ten afro-islamista,“ podivoval se jeden z nich. „Myslím si, že je naprosto legitimní se ohradit proti tomu, že stále více a více firem nám cpe jako modely Afroameričany, jak se dřív hezky česky říkalo ‚černochy‘,“ podotkl další se slovy, že jde o „politickou-ideovou masírku,“, která prý spoustu lidí štve.

Další z komentujících dokonce v důsledku toho vyhlásili bojkot výrobků německé společnosti. „Od Adidasu nekoupím už ani tkaničky,“ objevilo se v příspěvcích pod reklamou. „Radši si koupím nějakou značku, která mi bude etnicky bližší.“

Převážná část z kritiků přitom neměla ponětí, že osobou, která je přiměla vyjádřit svůj pohled na věc, je americký basketbalista, hvězda zámořské NBA hájící barvy Houston Rockets, James Harden. Mimo jiné jeden z nejlépe placených sportovců světa, jenž je tváří Adidasu již od roku 2015.



„Je mi jedno, jak je pán šíleně úspěšný. Nechci nosit stejné věci a nechci vypadat ani trochu jak on,“ reagoval jiný uživatel na podobnou připomínku. Nutno ovšem zmínit, že se zároveň objevilo velké množství komentářů, které zmiňované počínání odsuzovaly.

Basketbalista Houstonu James Harden (vpravo).

Reklama, kterou značka na svém globálním facebookovém profilu zveřejnila, se objevila i v jiných zemích. Na tuzemský trh ale byla zacílena v češtině, což mohlo vzbudit dojem, že byla vytvořena speciálně pro Česko.



České zastoupení společnosti Adidas se serveru Lidovky.cz do uzávěrky textu k záležitosti nevyjádřilo.

Obdobná situace na českém Facebooku nastala již před dvěma lety, kdy do svého letáku použil modela tmavé pleti supermarket Lidl. Obchodní řetězec byl tehdy spojován s „multikulturní propagandou“.

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity, který tehdy případ pro server Lidovky.cz komentoval, souvisí rasistické příspěvky s rozvolněnější atmosférou posledních let, kdy podobné názory pronikly do většinové společnosti. „Jejich hlasatelé už nejsou ve společnosti tak ostrakizováni, jako tomu bylo třeba před 20 lety,“ poznamenal.

Zároveň ale uvedl, že několik extremistických názorů na internetu neznamená, že vyjadřují názor celé populace. „Lidé s vyhraněnými názory se často snaží na internetových fórech profilovat a provokovat a přikládají sami sobě větší důležitost. Na druhou stranu se ukazuje, že klasický rasismus v české společnosti zakotven je, když je jeden leták dokáže takto rozjitřit,“ zmínil.