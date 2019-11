HOLLAN: Ryba smrdí od hlavy. I ta hokejová

Český hokej nevzkvétá. Už delší dobu. A může si za to sám. Přesněji, může za to jeho nekoncepční a bezskrupulózní management. Management zahleděný sám do sebe, odmítající naslouchat hlasům zevnitř i zvenčí, management upřednostňující svoje vlastní zájmy bez ohledu na následky. A následky přicházejí: poprvé v historii Kanadského či Světového poháru se na příštím vrcholném turnaji neobjeví česká reprezentace.

Vzkaz od pořadatelů je jasný: pánové, nemáte na to, není tu pro vás místo. Ti nejlepší z vašich řad nechť se ucházejí o nominaci do výběru Evropy. Je to smutné, ale ještě smutnější je, že jde pouze o špičku ledovce, byť zdaleka viditelnou po celém hokejovém světě. Zbývajících sedm osmin české hokejové trapnosti do zahraničí možná tolik neprosákne, zato doma z nich máme čím dál tím více zápachu.

Český svaz ledního hokeje by si mohl zřídit krejčovskou dílnu. Mistrovsky šije jeden kabát z ostudy za druhým. Vyřazení tří moravských klubů z nejvyšší juniorské soutěže pobouřilo nejen hokejové příznivce v Havířově, Prostějově a ve Vsetíně, ale zasáhlo celou sportovní veřejnost. Dotčené kluby se rozhodly hájit svá práva soudní cestou.

Soud uznal, že jejich svévolná diskvalifikace není v souladu s obecnými právními normami, a proto start juniorské ligy zakázal. Svaz toto rozhodnutí s arogancí sobě vlastní obešel tím, že namísto ligy naplánoval pohárovou soutěž, ve které ovšem pro tři jmenované kluby opět nebude místo. Trapné řešení, které ignoruje zákon i sportovního ducha, je jasným důkazem, že morálka se ve vedení svazu nenosí.

Případ Bříza

Petr Bříza je nejvýše postaveným Čechem v řídicích strukturách mezinárodního ledního hokeje. Jako takový by měl být současně vzorem, příkladem schopného manažera, profesionála a sportovního gentlemana. Bohužel, ničím takovým není a ani být nemůže. Odlesky sportovní slávy z doby před dvaceti lety nestačí.

Petr Bříza kontroluje let míčku.

Bříza není prvním ani posledním sportovcem, který podlehl klamavé představě, že úspěch na hřišti automaticky zaručuje úspěch v navazující kariéře trenéra, manažera či podnikatele. Může se to podařit, nikoli však automaticky a už vůbec ne lidem, kteří k tomu nemají odpovídající předpoklady, popřípadě nedokážou objektivně posoudit svoje možnosti.

Bývalí majitelé HC Sparta Praha Břízovi z nějakých důvodů dlouho věřili a drželi ho ve funkci manažera i přes nelichotivou bilanci klubu v uplynulých více než deseti sezonách. Od posledního titulu před dvanácti roky se Sparta už jenom jednou dostala do finále play off, v posledních letech padla dvěma desátými místy až na samotné dno. To je pro klub sparťanských tradic a finančních možností nepředstavitelný debakl.

Jestliže to nereflektovali majitelé klubu, není divu, že ani Petr Bříza sám se neuměl podívat pravdě do očí. Nota bene, když se nakonec v roce 2016 stal manažerem i majitelem hokejové Sparty v jedné osobě. Bříza vždycky demonstroval touhu sedět na co největším počtu židlí najednou, přibral si i jednu vratkou v podobě komunální politiky. Nejprve se vyvezl s ODS v dobách její největší slávy. A když se občanským demokratům přestalo dařit, převlékl dres a naskočil na vítěznou vlnu TOP 09. Každý rozumný člověk ví, že tolika rolím najednou se poctivě věnovat nedá.

Tady už si nezapískáš, č*****

Petru Břízovi to všechno přerostlo přes hlavu. Z kabiny začaly pronikat signály o agresivních výpadech majitele klubu proti hráčům a jeho hádkách s trenéry, kteří se pod ním střídali jako na běžícím páse. Viditelným vrcholem úpadku frustrovaného Břízy byl jeho prosincový vulgární útok na rozhodčí po prohraném domácím zápase s Pardubicemi. Následovala Břízova formální omluva, a ještě formálnější finanční pokuta, ale nic víc.

Kdo snad čekal, že hokejový svaz zaujme zásadní kritické stanovisko, že se bude od chování vysoce postaveného funkcionáře distancovat nebo ho dokonce odsoudí, ten se nedočkal. A zřejmě ani nedočká, stejně jako se nemůžeme dočkat lepších hokejových časů, dokud budou podobní lidé hokejový svaz řídit, a dokonce ho reprezentovat na nejvyšší mezinárodní úrovni.