KOMENTÁŘ: Bič nad hříšníky. Sponzoři nechtějí podporovat fotbalisty, kteří porušují karanténu

Současná koronavirová situace je vážná, ve Spojeném království obzvlášť. Jenže fotbalisty stejně jako běžné lidi už nebaví dodržovat hygienická nařízení a karantény, a tak je někteří z nich porušují.

Pytel s hříšníky se roztrhl zejména mezi vánočními svátky a o silvestrovských oslavách. I přes zákazy se na sociálních sítích objevily fotografie řady hráčů, jak juchají mezi dalšími lidmi na párty a bez roušky se podnapilí potácí městem. Ligové vedení si s provinilci kolikrát neví rady, hrozba prstem ani tučné pokuty nezabírají. Na řadu tak s možným trestem přichází i světové značky, které hráče sponzorují.

Firmy do fotbalistů investují obrovské finance, někteří borci si jsou schopni příjmy mimo trávník přijít i na lepší peníze, než dostanou od klubu. Jenže spolu se slušným ziskem se váže i řada podmínek. Hráč musí značku té dané firmy nejen nosit či používat, ale také jí dělat dobré jméno na veřejnosti. A v tom to vězí. Největším světovým firmám totiž začíná vadit, že by mezi slavnými tvářemi jejich značek měli být ti, kdo nedodržují vládní nařízení, místo toho pořádají bujaré párty, a riskují tak zdraví nejen své, ale také ostatních.



„Když hledáte velvyslance nějaké značky, poslední věc, kterou chcete, je, aby byla tato osoba považována za někoho, kdo ohrožuje zdraví lidí,“ citoval anglický deník DailyMail jednoho ze zástupců naštvaných firem.

Že by to byla hrozba, která donutí hříšníky své nezodpovědné jednání přehodnotit?