MALTSKÝ ZÁPISNÍK: Probudil se v nás gamblerský duch, utkání Olomouce s Trnavou přátelsky nevypadalo

Konečně přišlo to, na co všichni redaktoři na Maltě čekali. Od snídaně se neřeší nic jiného než odpolední zápasy Tipsport Malta Cupu. Začíná se mezi námi probouzet sázkařský duch. Jeden ze správců maltského národní stadionu Ta’ Qali, jenž pojme 17 797 diváků, prý vsadil pět tisíc euro (přibližně 132 tisíc korun) na remízy v obou duelech.

Najdou se mezi námi tací, kteří věří „notičkám ve stylu Romana Berbra“ a sází minimálně jednu remízu, já dávám na selský rozum a volím výhru rakouského Swarowski Tirol proti Zbrojovce Brno a Sigmě Olomouc proti Trnavě (kolega ze Slovenska mě totiž varoval, že hlavní sponzor Trnavy, síť kin Cinemax, kvůli covidové situaci nemá peníze a Spartak přijel na Maltu s velmi mladým týmem).

Při příjezdu na stadion musíme předložit negativní test na covid a je nám měřena teplota, všichni se ale nakonec do útrob dostáváme a jsme přivítáni jak jinak než bohatým občerstvením.

První utkání mezi Zbrojovkou a Tirolem nabídlo v prvním poločase zajímavou podívanou. Brno celý poločas tlačilo a aktuálně pátý celek rakouské ligy k ničemu nepustilo, doplácelo ale na střeleckou nemohoucnost. Ve druhém poločase už Tirol nasadil své klíčové hráče a dvěma zásahy během tří minut rozhodl o postupu do finálového boje poměrem 2:0.

Druhé utkání nabídlo naprosto odlišný herní projev než to první. Sigma s Trnavou utkání nepojala v přátelském duchu a od začátku oba týmy do sebe zajížděly, minutu co minutu létala nepublikovatelná slova, zápas ale nabízel strhující podívanou, když zvláště jedenáctka Spartaku Trnava (v prvním poločase měla průměr neuvěřitelných 21 let) udivovala svoji dynamickou a zarputilou hrou. Věkový průměr slovenského celku navíc srazil čtyřiatřicetiletý kapitán Matúš Turňa, jenž musel kvůli slepému střevu střídat a okamžitě cestovat do nemocnice na operaci.

Sigma nakonec Trnavu udolala brankou v poslední minutě a může se radovat z postupu do finále. Při vyrovnání Spartaku už se většina novinářů začala strachovat o to, že nebude ani jediný český zástupce a branku část z nich náležitě oslavila. Já si i díky svému vítěznému sázkařskému tiketu zaťal pěst.

Po utkání odchytávám olomouckého kapitána Víta Beneše na rozhovor. „Mělo by být přirozeně nastavené, že chcete vyhrát každý zápas, samozřejmě jsou tam nějaké věci, které se nacvičují a potřebují se vyzkoušet. S Trnavou jsou ale ta utkání vždycky vyhecovaná a hrají se nadoraz. Celkově ale tento rok je hodně málo času na přípravu, takže se musíme od začátku učit hrát na vítězství,“ přiznal v rozhovoru pro Lidovky.cz, jenž vyjde v kompletní podobě v pátek dopoledne.

Beneš se rozpovídal o současné roli kapitána v týmu, o hraní s jednou ledvinou či hraní konzolových her. Po utkání a nabrání rozhovorů nás ve večerních odváží mikrobus na hotel, kde po pár minutách padám do postele takzvaným K.O spánkem. Zítra nás čeká volnější den a vysoké teploty, pokud tomu tak skutečně bude, mám v plánu si jít zaplavat do moře.