MALTSKÝ ZÁPISNÍK: Místní v mikinách na mě při skoku do moře koukali jako na blázna, hráči mají patro pro sebe

VALLETTA/GOZO (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Koupání v lednu doplněné o nechápající pohledy místních, návštěva hráčského hotelu či výlet na ostrov Gozo. Přinášíme vám další díl maltského zápisníku našeho redaktora Davida Aka.

Z Prahy se mi po probuzení dostavují fotky od známých s tím, jak v Praze nasněžilo a v horních patrech hlavního města (Chodov či Bohnice) se vločky udržují na silnici. Na Maltě je od rána příjemné slunce a ihned po snídani se z trojicí redaktorů vydáváme do nedalekého hotelu, kde sídlí Brno, Olomouc i Trnava k nabrání rozhovorů.

Po příchodu do hotelu je nám ve dveřích nabízena recepční káva či voda, nedaleko vzdálený masér Brna se s námi dá do řeči. Dozvídáme se od něj, že každé mužstvo má pro sebe hotelové patro kvůli covidu, přesto i během návštěvy můžeme vidět hráče Zbrojovky a Sigmy, jak si přátelsky povídají a nestraní se sobě. Rakouský zástupce turnaje Tirol bydlí v 50 km vzdáleném resortu, ve kterém prý podle maséra při vchodu hraje pán na piano.

Dokončujeme své rozhovory a já začínám cítit, že se venku okolo poledne začíná skutečně oteplovat. Teplota dosahuje 22 stupňů a mě při pohledu na moře napadá jediné - musím se v něm vykoupat! Rychle se otočíme na hotelu, abychom odložili notebooky a diktafony a za pět minut se s jedním z kolegů srazím dole na recepci. Vyrážíme podél pobřeží a já se ptám staršího místního páru, kde je ideální pláž na vykoupání se.



Paní si mě měří zvídavým pohledem, jestli si z ní nedělám srandu, já se ale tvářím vážně a čekám na odpověď.

Krásná maltská pláž.

„Když půjdete tímto směrem ještě pět minut, narazíte na opravdu pěknou. Vy se ale opravdu chcete koupat? To vám přeju hodně štěstí,“ nechápavě u své odpovědi kroutí hlavou.



Dorážíme na krásnou pláž a vydáváme se moři. Budu upřímný a první minutu jsem se musel relativně dost nutit, abych do vody překročil po pás, poté to ale už byla paráda. Tělo si zvyklo na zhruba 18 stupňovou vodu a po chvíli bylo moře teplé už jako kafíčko. Kolemjdoucí místní, kteří v tomto období zpravidla nosí kalhoty s mikinou ale s námi nadšení nesdíleli. Řada z nich si stoupla před pláží k zábradlí a koukala na nás jako na blázny, my si ale moře plnými doušky užívali!

Citadela na ostrově Gozo.

Poté nás čeká výlet na ostrov Gozo, podle legend bájný ostrov z řeckých mýtů, kde Odysseus prožil několik let s nymfou Kalypsó. Po návštěvě starobylé pevnosti (Cittadella), u které jsme prozkoumali s místní průvodkyní snad každou její píď se vydáváme k pobřeží, kde na nás čekají krásné scenérie - vlny moře tlučou svoji silou o skály a já si při pohledu na své fotky říkám, že je to snad fotoshop.



Spokojení a unavení se vydáváme zpátky na hotel a s hlavou plnou zážitků brzo usínáme. Zítra nás čeká vyvrcholení Tipsport Malta Cupu, o celkové vítězství si to rozdá Sigma Olomouc s rakouským Tirolem.