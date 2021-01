Jablonec v generálce nestačil na Duklu. Brno zvládlo boj o bronz, Liberec porazil Mariupol

Praha Fotbalisté Jablonce v přípravě nečekaně prohráli s druholigovou Duklou Praha 1:3 a nevyšla jim generálka na start jarní části ligové sezony. Neuspěla ani Opava, která v souboji posledních týmů české a polské nejvyšší soutěže podlehla Podbeskidzie Bielsko-Biala 0:1. Brno na Maltě porazilo Trnavu 1:0, Liberec v Turecku Mariupol 3:1 a Zlín stejným poměrem zdolal druholigovou Líšeň.

Dukla, které patří po podzimu v druhé lize osmé místo, už v páté minutě vedla 2:0. Skóre otevřel Štěpán Šebrle, syn olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho. Jablonec rychle snížil poté, co uzdravený Kratochvíl proměnil penaltu, ale další šance už druhý tým prvoligové tabulky neproměnil. Naopak v polovině druhé půle ještě jednou inkasoval.



„Zarazil mě vstup do zápasu, ve kterém jsme dostali úplně zbytečně dva góly. Dukla začíná až v březnu, hrála první přípravný zápas a hrála proti lize, byla motivovaná. Mrzí nás, že jsme neuhráli lepší výsledek, chceme vyhrávat i přáteláky. Hlavně teď potřebujeme dostat do hry zraněné Schranze a Kubistu. Dobré je, že už je stoprocentně zdráv Kratochvíl,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Petra Radu.

Opavští nasadili do základní sestavy v zápase na hřišti Podbeskidzie hned šest zimních posil, k výhře to ale nepovedlo. „První poločas byl z naší strany rozháraný. Do hry jsme poslali šest nových hráčů a ti s naší hrou nejsou sžití. Po přestávce šla naše hra nahoru i díky tomu, že naskočil Holík. Mrzí mě, že jsme nevyužili ani jednu ze čtyř gólových příležitostí,“ uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.



Liberec v krátké přípravě jako jeden z mála týmů odcestoval na soustředění a v Turecku porazil devátý celek ukrajinské ligy Mariupol 3:1. Dvěma góly k tomu pomohl Rondič. Slovan na rozdíl od ostatních klubů ještě nehrál generálku a v Beleku by měl nastoupit k utkání také v pondělí.

Brno na Maltě na turnaji Tipsportu udolalo v souboji o třetí místo slovenskou prvoligovou Trnavu brankou Fouska z penalty. „Bylo to vyrovnané utkání, hráli jsme proti houževnatému soupeři. Měli jsme problémy dostat se za jejich obranu, některé situace jsme neřešili dobře, soupeř nás výborně napadal. Zodpovědně jsme ale pracovali do defenzivy a nula vzadu nás těší,“ řekl novinářům brněnský trenér Richard Dostálek.



Slovácko v chorvatském Umagu hrálo s předposledním týmem maďarské ligy Budafoki 1:1, když neudrželo vedení z první půle po gólu Petržely. Remízu si připsala i Karviná, která opět nedokázala skórovat proti druholigovému Třinci a zápas stejně jako v říjnu skončil bez branek. Naopak Zlín porazil jiného druholigového soupeře Líšeň 3:1.

Jarní část ligové sezony po rekordně krátké zimní přestávce začne za týden.