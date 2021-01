Nezmar má novou funkci. Do června bude působit v polském Podbeskidzie jako sportovní poradce

Bielsko-Biala Bývalý sportovní ředitel fotbalové Slavie Praha Jan Nezmar se stal poradcem představenstva pro sportovní záležitosti v Podbeskidzie Bielsko-Biala. Třiačtyřicetiletý někdejší útočník bude novou pozici v polském prvoligovém klubu zastávat zatím do června.

„Zatím jsme domluvili na v uvozovkách dočasné spolupráci na následující půlrok, na bázi konzultační. Chovám velký respekt k novému, polskému prostředí. Byl bych rád, aby případná spolupráce, která by následovala po tomto půlroce, dávala smysl. Proti chci nejdříve to prostředí, nejen klub, ale celou polskou ligu, opravdu důkladně poznat,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Nezmar.

Podbeskidzie je po podzimní části polské ligy na posledním místě tabulky a bude hrát o záchranu. „Pozice není dobrá. V průběhu podzimu jsem viděl několik zápasů naživo a hodně na videu. Vím, že se Podbeskidzie snaží o pro mě zajímavý, aktivní fotbal. Ale vše se hodnotí optikou výsledků a ty nepřicházely, někdy holt měl tým trochu smůly,“ poznamenal Nezmar.

„Potkal jsem tu zajímavé lidi, kteří mají zajímavou vizi, jak se dá fotbal dělat. Je tu zajímavé prostředí, krásný stadion. Důležité pro mě je i to, že lidi přemýšlí o tom, jak by klub měl vypadat, nejen v momentálním čase, ale i do budoucna,“ dodal Nezmar.



Ve Slavii skončil v létě. V Edenu nejprve dělal sportovního ředitele a pak krátce viceprezidenta klubu pro sport. Do Slavie přišel na konci roku 2017, přivedl z Liberce trenéra Jindřicha Trpišovského a společně získali dva ligové tituly. Předtím dělal Nezmar funkcionáře v Liberci, za který rovněž v minulosti hrával.