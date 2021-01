Na český cyklokrosařský trůn usedl znovu Boroš. Obhájce titulu Hekele dostal čtyřletý zákaz

Jabkenice Mistrem republiky v cyklokrosu se stal v Jabkenicích počtvrté v kariéře Michael Boroš. Druhý dojel Tomáš Paprstka a bronz získal Josef Jelínek. Mezi ženami vyhrála popáté za sebou Pavla Havlíková. Celkově získala sedmatřicetiletá favoritka rekordní osmý titul. Druhá skončila Nikola Nosková, třetí byla Karla Štěpánová.

„Jednoduché to určitě nebylo, trať byla hodně rozblácená, ale dneska mi to sedělo, tak jsem rád, že to vyšlo,“ řekl po dojezdu Boroš v rozhovoru pro Českou televizi.

Při neúčasti obhájce loňského triumfu Emila Hekeleho, jenž v tomto týdnu dostal čtyřletý zákaz startů za doping, vypadl ze hry o medaile hned na začátku jeden ze spolufavoritů Adam Ťoupalík. Vítěz z roku 2015 spadl už po pár metrech, pak na překážce v podobě dřevěné klády znovu a po minutě pro něho závod skončil, když zničil přední kolo.

„Na startu jsem buď špatně zacvaknul, nebo jsem vytrhnul pedál. Po třetím šlápnutí jsem spadl, pak jsem přijel nesoustředěný na překážky a zase spadl. Šel jsem přes řidítka a bohužel jsem zlomil ráfek. Mrzí mě to, že jsem si nemohl zazávodit, protože jsem se opravdu těšil,“ uvedl Ťoupalík, úřadující mistr ČR v silničním závodě.

Boroš jezdil od startu v čele závodu, vzdaloval se pronásledovatelům, ale ve třetím kole podklouzl, musel hned nadvakrát rovnat řídítka a dojeli ho Jelínek s Paprstkou. Nejlepší český závodník si však brzy začal opět budovat náskok a nakonec si s přehledem dojel pro čtvrtý triumf.



Osmadvacetiletý Boroš navázal na své triumfy z let 2017 až 2019. Loni se musel spokojit s bronzovou medailí. „I přes tu chybu jsem nepanikařil, věděl jsem, že si to v tom těžkém úseku zase zpátky dojedu. Snažil jsem se zůstat v klidu a jel dál,“ uvedl Boroš.

Na rekordy v počtu titulů mezi mužskou elitou zatím nepomýšlí. „K sedmi zlatým je to ještě dlouhá cesta. Mladá konkurence přibývá, takže lehké to určitě nebude,“ prohlásil Boroš.

Rovněž Havlíková neponechala nic náhodě a hned od začátku kontrolovala čelo závodu. Dva okruhy z celkových pěti se jí dokázala třiadvacetiletá Nosková udržet, ale v cíli měla nakonec manko 51 sekund. Štěpánová zůstala zpět o dalších 43 sekund.

Vítězka vylepšila osmým titulem dosavadní rekord, o který se dělila s Radomírem Šimůnkem starším a Zdeňkem Štybarem.

„Nejsem na ta čísla úplně zaujatá, ale je určitě hezké to slyšet. Tenhle závod byl zvláštní. Bylo to těžké hlavně psychicky. Fyzicky to bylo docela v pohodě. Neměla jsem tady mechanika (Michal Hengal), který spadl ze střechy a je v nemocnici. Tenhle titul patří jemu. Rozhodla asi technika, tam mi přišlo, že jsem měla navrch,“ řekla Havlíková.