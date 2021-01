Ledeckou po čtvrtém místu: Jízda byla skvělá. Jsem spokojená, že jsem se zase zlepšila

Svatý Anton Radost z dalšího zlepšení měla Ester Ledecká po svém nejlepším výkonu ve sjezdu v této sezoně Světového poháru. V rakouském Svatém Antonu startovala poprvé, s tratí se seznámila na dvou trénincích a dnes dojela v závodě čtvrtá šest setin sekundy za stupni vítězů.

„Mám z jízdy radost, byla skvělá. Je pořád co zlepšovat, ale z těch tří jízd, co jsem tady jela, byla tahle nejrychlejší. Sice to nestačilo na podium, ale jsem spokojená, že jsem se zase o kousek zlepšila,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média.



Po šestém a sedmém místě v předvánočních sjezdech ve Val d’Isere se počtvrté v řadě ve sjezdu Světového poháru prosadila do první desítky. Definitivně se tak usadila mezi elitou rychlostních disciplín. „To je přesně to, o co se snažíme, držet kontakt se špičkou. A o to se budu snažit i nadále,“ řekla pětadvacetiletá Ledecká.

Ve Svatém Antonu vyhrála před čtyřmi lety slalom kategorie FIS, ale tehdy se jelo v mlze na jiném svahu. Na sjezdovce Karla Schranze závodila poprvé v kariéře a rychle se s ní sžila. „Bylo důležité poznat každou vlnu a myslím, že se nám to v trénincích povedlo. O trochu víc si toho čtvrtého místa cením, protože jsem si na to dokázala během tří dnů zvyknout. Zas to bylo něco jiného než doposud,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítězka.

Nejrychlejší byla suverénně Sofia Goggiaová. S Italkou Ledecká prohrála o 1,10 vteřiny. I proto se s trenéry na její jízdu podívá ze záznamu. „S klukama to rozebereme a najdeme věci, ze kterých se můžu poučit do svých jízd. Těším se, protože podle času zajela skvělou jízdu. Těším se, co se naučím nového,“ řekla Ledecká.



V neděli má před sebou superobří slalom a zkusí v něm zopakovat prosincovou výhru z Val d’Isere.

V zimním kolotoči, v kterém již tradičně na nejvyšší úrovni střídá lyže se snowboardem, si odpočinula jen pár dnů. O Vánocích strávila doma šest dnů. „To jsem byla bez lyží a strávila jsem to skvěle. Dostala jsem spoustu dárků, evidentně jsem byla hodná a doufám, že si to podržím i do letošního roku.“